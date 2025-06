Piastri zegeviert na hectiek in Spanje: 'Dat Verstappen dát deed was een verrassing'

Na een hectische slotfase was het Oscar Piastri die in Spanje als winnaar uit de bus kwam. De McLaren-coureur reed een foutloze race, maar zag wel dat Max Verstappen alles op alles zette om zijn plan te verstoren. Na afloop van de Grand Prix gaf Piastri toe dat hij verrast werd door de keuze van Verstappen.

Hij vertrok vanaf pole, hij zag en hij overwon: Piastri. Hij reed een foutloze race, nadat hij bij de start wist weg te rijden van de concurrentie. Op twee momenten leek het even spannend te worden. Het begon toen McLaren zich realiseerde dat Red Bull met Verstappen een alternatieve strategie ging proberen. De Nederlander werd op een driestopper gezet, iets dat men bij McLaren niet had verwacht. In de slotfase van de race kwam er ook nog een safety car op de baan en dit bracht het veld voor één keer weer dicht bij elkaar. Verstappen werd door zijn team echter op de harde band gezet en kon hierdoor niets uitrichten. Sterker nog: het leverde een dramatische slotfase voor de Limburger. Piastri kon zodoende met twee vingers in z'n neus richting de zege rijden.

Piastri verrast door driestopper Verstappen in Spanje

Na afloop van de race verscheen Piastri bij de gridinterviews, die werden verzorgd door oud-Formule 1-coureur David Coulthard. Bij de microfoon gaf Piastri toe dat hij verrast werd door de alternatieve strategie van Verstappen. "Het was een beetje een verrassing om te zien dat Max het probeerde met een driestopper - en het werkte nog bijna ook voor hem", zo vertelde de McLaren-coureur, die vindt dat zijn team "een geweldig weekend in het algemeen" heeft gekend in Spanje. Na Monaco was dit voor Piastri de beste manier om de draad weer op te pakken.

Piastri spreekt van "geweldig weekend" in Barcelona

"De snelheid was echt heel goed, we konden er gebruik van maken als we het nodig hadden. Ik ben gewoon heel erg trots op het werk dat het team heeft verzet dit weekend. Het is een heel fijne manier om terug te slaan na Monaco. Een geweldig weekend", aldus Piastri.

