McLaren-teambaas Andrea Stella is van mening dat het aan de leiding blijven bij de start van de Grand Prix van Barcelona, niet per se doorslaggevend zal zijn om de race uiteindelijk te kunnen winnen.

McLaren liet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje opnieuw machtsvertoon zien, door in de vorm van Oscar Piastri en Lando Norris beslag te leggen op de eerste twee startplaatsen voor de race van vanmiddag. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde, met daarachter George Russell. Met de lange aanloop naar de eerste bocht is de start echter niet zonder gevaren voor het duo van McLaren.

Start van de race

Het zou niet de eerste keer zijn dit seizoen dat Piastri of Norris posities verliezen bij de start. Met name Verstappen heeft beide keren al meer dan eens te grazen genomen in de eerste bocht. Zo zal bij velen de inhaalactie van de Nederlander op Piastri in Imola, nog vers in het geheugen zitten. Volgens teambaas Andrea Stella is er echter geen nood aan de man, als zijn coureurs niet als eerste twee door de eerste bocht komen.

Niet doorslaggevend

"In het bijzonder hier in Barcelona, met het niveau van bandendegradatie dat wij hebben, denk ik dat de volgorde aan het einde van de eerste ronde, niet doorslaggevend zal zijn", klinkt het tegenover Viaplay. "Als iemand het beter weet te doen qua bandendegradatie, en in de eerste of tweede stint een aantal ronden langer door kan, kan je in de laatste stint aanvallen. Je kan deze race op heel veel manieren winnen."

