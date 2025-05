Zo’n 36 autosportbonden hopen dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich in een tweede termijn kan bewijzen als voorzitter. Hoewel er geregeld kritiek is op zijn functioneren, vinden de betrokken bonden dat het werk dat hij is begonnen, ook moet worden afgemaakt.

Deze week liet Ben Sulayem in een interview met Reuters weten open te staan voor een tweede termijn als FIA-voorzitter. Daarbij gaf hij aan weinig waarde te hechten aan de kritiek die hij zo nu en dan ontvangt. Volgens hem handelt hij in het belang van de leden, die volgens eigen zeggen tevreden zijn over zijn beleid.

Oprechte dank

Uit een brief, gepubliceerd door Motorsport.com, blijkt dat zo’n 36 autosportbonden, voornamelijk uit Zuid-Amerika, hun steun hebben uitgesproken voor Ben Sulayem. “Geachte president Mohammed, namens de hieronder vermelde lidclubs schrijven wij u om onze oprechte dank uit te spreken voor uw dienstbaarheid, toewijding, visie en bovenal het waarmaken van het manifest dat u ons, de leden, hebt beloofd,” valt er te lezen.

Lof voor omdraaien financiële situatie

De bonden stellen dat Ben Sulayem de penibele financiële situatie van de FIA heeft weten om te keren en dat de toekomst van de autosportbond er weer rooskleurig uitziet. "De ommekeer die in minder dan vier jaar is bereikt, is niets minder dan buitengewoon, zeker in combinatie met de invoering van professionele managementsystemen die u tegelijkertijd heeft doorgevoerd." Daarnaast benadrukken de ondertekenaars dat het werk nog niet is voltooid. "Daarom moedigen wij u sterk aan zich herkiesbaar te stellen tijdens de komende Algemene Vergadering, zodat u het belangrijke werk dat u bent begonnen, kunt voortzetten, met onze volledige steun, diepe waardering en optimisme voor de toekomst," zo schrijven zij.

De brief is mede ondertekend door Fabiana Ecclestone, de vrouw van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone, evenals door Carmelo Sanz de Barros – voorzitter van de Spaanse autosportbond én van het FIA-senaat.

