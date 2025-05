Max Verstappen beschikt inmiddels over de platinum-rang van de FIA, waarmee hij zou kunnen deelnemen aan het WEC, IMSA of bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans in de Pro-klasse. De naam van de Nederlander prijkt op de lijst van coureurs die beschikken over zo'n rang, een status die uitsluitend op aanvraag van de betreffende rijder wordt toegekend.

Het rangsysteem van de FIA moet niet worden verward met het superlicentie-systeem dat vereist is om in de Formule 1 te mogen racen. Dit laatste systeem fungeert als een soort rijbewijs voor de koningsklasse van de autosport, en de bijbehorende regels zijn de afgelopen jaren op verschillende punten aangepast. Zo moet een coureur die wil deelnemen aan de Formule 1 onder andere minimaal 18 jaar oud zijn, beschikken over een geldig rijbewijs én ten minste 40 superlicentiepunten hebben verzameld.

Rangsysteem

Naast het Formule 1-licentiesysteem bestaan er ook bredere FIA-licenties. In totaal zijn er vier categorieën die coureurs kunnen verkrijgen. De bronzen licentie is bedoeld voor amateurs, die vaak zonder professionele achtergrond instromen en regelmatig worden ingezet in Pro-Am-teams. De zilveren licentie geldt voor semi-professionals of jonge talenten, zoals coureurs die net zijn doorgestroomd uit Formule 3 of GT4. De gouden licentie is bestemd voor ervaren rijders, zoals oud-Formule 1- of Formule 2-coureurs, of succesvolle rijders uit andere topklassen. De platinum-rang is de hoogste rang die de FIA kan uitdelen. Fabriekscoureurs in de sportscar-klassen ontvangen vaak deze rang en momenteel zijn er, inclusief Verstappen, zes Formule 1-coureurs die hierover beschikken.

Op de nieuwste lijst van gecategoriseerde coureurs staat nu ook de naam van Max Verstappen. Volgens de indeling beschikt hij inmiddels over een platinum-licentie. Daarmee is hij gerechtigd om in de Pro-klasse deel te nemen aan evenementen als de 24 uur van Le Mans, en aan kampioenschappen zoals het WEC, IMSA en ELMS.

