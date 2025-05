Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali was het raceweekend in Monaco 'geweldig'. De Italiaan doelt daarmee op het evenement als geheel, want wat de race zelf betreft, begrijpt hij ook wel dat het geen spektakelstuk was. Toch benadrukt de CEO dat de Formule 1 voortdurend in gesprek is met de stad om het weekend te verbeteren. Voorlopig heeft Domenicali echter nog geen oplossing gevonden.

De race in Monte Carlo stond nooit bekend om het grote aantal inhaalmanoeuvres, en dat was ook dit jaar niet anders. De organisatie deed met de verplichte tweestopper nog een poging om het veld op te schudden, maar ook dat leverde niet de gewenste amusementswaarde op. De Racing Bulls en Williams kozen daarnaast voor een tactiek waarbij ze andere coureurs ophielden om zo een 'gratis' pitstop voor zichzelf te creëren. Domenicali kan het de teams echter niet kwalijk nemen dat zij deze strategie toepasten.

Evenement is geslaagd volgens CEO

Tegenover Sky Sports F1 legt de CEO van de sport uit dat het evenement als geheel geslaagd was. "Allereerst: het hele event hier in Monaco was geweldig. We hebben nog nooit zoveel mensen hier gehad, zoveel boten, zoveel aandacht. Dat betekent dat het evenement zelf geslaagd is en dát is waar de Formule 1 naar streeft", opent hij.

Klachten zijn bekend

Toch was de race op zondag geen spektakelstuk. "We weten dat het circuit smal is en de auto's tegenwoordig vrij groot zijn. We wilden wat spanning creëren, en het was leuk om te zien dat er vooraf veel strategische opties werden besproken: mogelijke pitstops in de eerste ronde, allerlei scenario’s. Het was een goede poging, en de spanning was er ook, maar je weet dat teams uiteindelijk altijd het maximale uit de strategie proberen te halen. Het positieve is dat we hierover praten en dat is wat we wilden."

Oplossing nog niet voor handen

Een concrete oplossing voor het gebrek aan spektakel lijkt er voorlopig niet te zijn. Domenicali hoopt dan ook vooral dat fans het evenement als totaalplaatje weten te waarderen. "We komen hier al 75 jaar, en telkens proberen we iets nieuws. We zijn in gesprek met de stad, maar dat proces verloopt moeizaam. Dus laten we vooral genieten van het evenement zelf, want dat was echt fantastisch."

