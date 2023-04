Lars Leeftink

Donderdag 6 april 2023

In de documentaire 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion' deed Max Verstappen, in het zicht van de camera's van Viaplay, een onthulling aan vriending Kelly Piquet. Ze was duidelijk niet op de hoogte van het feit dat de regerend wereldkampioen een Harley (motor) heeft en hier niets mee doet.

De nieuwe documentaire van Viaplay is sinds afgelopen weekend te zien bij de streamingdienst en volgt de Nederlander achter de schermen, waar onder meer de familie van Verstappen vaak in beeld komt. Ook Piquet maakt haar opwachting vaak, en eerder gingen er al beelden viraal van Verstappen die van Piquet geen toestemming kreeg om 'zo vet te worden als een puddingbroodje.' Verstappen heeft, zo blijkt nu, ook nog een verrassing voor Piquet in huis.

Verstappen onthult Harley

Het gesprek in de documentaire begint op het moment dat de chauffeur van de auto vraagt naar de Harley van Verstappen en of hij de motor al eens heeft gebruikt. "Hij staat nog steeds in Nederland." Piquet is vervolgens duidelijk in de war. "Wie zijn motor?" "Mijn Harley. Ik heb een Harley", besluit Verstappen aarzelend te antwoorden. Piquet lijkt hier niet van op de hoogte te zijn en reageert stomverbaasd. "Jij hebt een Harley? Voor wat?" Verstappen weet het zelf ook niet zo goed, maar heeft wel een idee "Wat vet zou zijn is om hem in de woonkamer te zetten."

Verstappen wil op Harley rijden

Verstappen heeft ook al toekomstplannen met zijn Harley. "Misschien dat er ik over een paar jaar op kan rijden, als ik tijd heb. Met mijn dikke buik op de tank." Vervolgens heeft Piquet nog wel een suggestie. "Je kunt je dan wel bij de Hells Angels van Monaco voegen." Verstappen barst vervolgens in lachen uit. Voorlopig zal Verstappen niet heel veel tijd hebben om überhaupt iets met zijn Harley te doen, aangezien het vanaf eind april enorm druk gaat worden voor de coureurs. Tot de zomerstop zijn er dan sowieso om de week races, met soms twee races achter elkaar en zelfs triple headers. Oftewel: de Harley blijft voorlopig nog even opgeborgen, als het voor Verstappen überhaupt door Red Bull Racing toegestaan is om erop te rijden. Zondag komt de tweede aflevering van de serie online.