Lars Leeftink

Donderdag 6 april 2023

Een nieuwe lijst van miljardairs in de sportwereld heeft onthuld dat Mercedes-teambaas Toto Wolff nu de 1 miljard dollar heeft overschreden. De Oostenrijker is voor het eerst zo hoog op de lijst van Forbes terug te vinden. Hij sluit zich aan bij basketballegende LeBron James en golfer Tiger Woods.

Naast het leiden van het Mercedes-team, iets wat de Oostenrijker al jaren met succes doet, bezit Wolff een derde van Mercedes Benz Grand Prix Ltd, dat dankzij het indrukwekkende succes van het team een lucratieve investering is gebleken. Met het team domineerde hij tussen 2014 en 2021. Sinds eind 2021 heeft Mercedes echter het initiatief uit handen moeten geven. Red Bull Racing is in het nieuwe tijdperk het dominante team.

Wolff's investeringen in de Formule 1

Mercedes was niet Wolff's eerste investering in de autosport. De Oostenrijker kocht in 2009 een aandeel in het Formule 1-team van Williams en trad toe tot de raad van bestuur. Hij bleef daar tot 2013, toen hij uitvoerend directeur werd bij het Mercedes-team en in 2016 zijn laatste Williams-aandelen verkocht. De vroege dominantie van Mercedes in het hybridetijdperk zag het team acht constructeurs- en zeven coureurswereldtitels winnen, een niveau van succes dat aanzienlijke waarde toevoegde aan de aandelen van Wolff. Volgens Forbes in 2019 was het Mercedes-team 1,15 miljard dollar waard. Wolff breidde zijn bereik verder uit in 2020 door te investeren in Aston Martin Lagonda voordat het terugkeerde naar de Formule 1. Hij heeft als privé-investeerder een belang van 0,95 procent in het bedrijf. Op het moment van de investering zei een woordvoerder van Mercedes: "Het is een financiële investering en Toto's samenwerking en uitvoerende rol met Mercedes wordt niet beïnvloed door de transactie."

Het Drive to Survive-effect

Forbes noemt met name "nieuwe media zoals Netflix" als oorzaak en zegt dat het Wolff "in een beroemde miljardair veranderde dankzij het effect van de docuserie Drive to Survive op de waarde van Formule 1-teams”. De show is wereldwijd populair geworden en heeft een jonger publiek betrokken bij de sport. Het vierde seizoen, dat de controversiële en verhitte titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen omvatte, leverde in de eerste volledige week op Netflix 29 miljoen uur aan kijktijd op. Forbes merkt ook op dat Wolff's financiële aandeel in de sport begon voordat de Formule 1 wereldwijd zo populair werd. Naast het bouwen van een team van wereldklasse en een aanzienlijk fortuin in de Formule 1, heeft Wolff investeringsfirma's opgericht en geïnvesteerd in bedrijven zoals HWA AG, dat onderdelen voor Mercedes-auto's ontwikkelt.