Lars Leeftink

Donderdag 6 april 2023 12:40 - Laatste update: 12:52

Na drie races in 2023 is de vraag hoe de pikorde er tijdens dit seizoen uit zou komen te zien langzaam maar zeker te beantwoorden. Ten opzichte van 2022 zijn er wel een paar verschuivingen geweest die noemenswaardig zijn.

In 2022 was het duidelijk dat Mercedes met veel momentum het seizoen afmaakte. Veel mensen spraken daardoor de verwachting uit dat het team samen met Ferrari het gat naar Red Bull Racing kon dichten vanwege de verminderde tijd in de windtunnel van Red Bull. Tot nu toe is daar in 2023 niet veel van te merken. Sterker nog: het gat is alleen maar groter geworden. Achter Red Bull heeft Aston Martin grote stappen weten te maken, terwijl McLaren flink achteruit is gegaan. Hoe zijn de verhoudingen in 2023?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff kan leven met vele rode vlaggen in Australië: "Zolang we het maar begrijpen"

Dominant: Red Bull Racing

Net zoals in 2022 is Red Bull Racing het te kloppen team. De verwachting was dat de concurrentie dankzij de ontvangen straf eind 2021 meer in de buurt kon komen van de regerend wereldkampioen, maar tijdens de eerste maanden van 2023 is gebleken dat het gat alleen maar groter is geworden. Tot nu toe won Red Bull met Max Verstappen en Sergio Pérez alle races en een uitvalbeurt van Pérez tijdens Q1 in Australië zorgde ervoor dat de Mexicaan niet verder zou komen dan P5. Daardoor zat een derde een-tweetje op een rij voor Red Bull er niet in. De enige zwakke plek tot nu toe van de RB19 is de versnellingsbak van de auto, wat in meerdere gevallen al voor problemen heeft gezorgd en zelfs bij beide coureurs al is vervallen. Verder gaat de RB19 goed met de banden om, is de topsnelheid (zeker met DRS) enorm en is de balans in zowel de snelle als de minder snelle bochten goed. Er is momenteel op de baan eigenlijk geen plek waar het team echt te verslaan is.

Strijden om podiumplekken: Aston Martin, Mercedes en Ferrari

Achter Red Bull is de spanning groter dan ooit en zijn er drie teams die in 2023 tot nu toe hebben laten zien mee te kunnen doen om het veroveren van podiumplekken. Mercedes en Ferrari zijn wat dat betreft geen grote verrassingen, maar beide teams hebben zo hun eigen problemen. Bij Ferrari gaat het om de betrouwbaarheidproblemen, veranderingen in de structuur van het team en problemen met de degradatie van de banden. Daardoor heeft het team, ondanks dat het in de basis een competitieve auto heeft ten opzichte van de concurrentie, nog geen podiumplek gescoord in 2023 en scoorde het in Australië zelfs helemaal geen punten. Bij Mercedes ontbreekt het vooral aan topsnelheid en snelheid in de snellere bochten. Het team liet in Australië echter zien dat het stappen aan het zetten is en bereid is om met het huidige concept deels te laten varen, zeker ten opzichte van begin dit jaar. Dit zal ook moeten, want het aflopende contract van Lewis Hamilton is nog steeds niet verlengd en de Brit was afgelopen weekend in Australië eigenlijk pas voor het eerst blij met zijn auto. Het team zal dus liever zo snel mogelijk in ieder geval de tweede plaats in de pikorde willen veroveren en Aston Martin en Ferrari op dit gebied aftroeven.

De grootste verrassing is toch wel Aston Martin, dat Ferrari al heeft ingehaald qua prestaties, betrouwbaarheid en balans van de auto. Voorafgaand aan het seizoen was het doel van het team om het beste team van het middenveld te zijn en Alpine en McLaren af te troeven, terwijl het ook zo af en toe mee wou gaan doen om podiumplekken. Deze doelstelling kan na drie races al behoorlijk bijgesteld worden. Het team veroverde met Fernando Alonso al drie keer een derde plaats en laat zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race zien dat het mee kan doen met Mercedes en Ferrari, die momenteel veel meer problemen hebben. De grootste winst is wellicht te halen in de topsnelheid en snelheid in snelle bochten. De vraag is nu of het team ook op het gebied van ontwikkelen van de auto mee kan met Ferrari en Mercedes. Dit zal het team tijdens de periode in Europa moeten gaan bewijzen.

Middle of nowhere: Alpine

Alpine zit in een lastig parket. De start van 2023 was niet fantastisch, maar in Saoedi-Arabië en Australië liet het team vooruitgang zien. Zeker in Australië zat het team er goed bij. Omdat beide coureurs tijdens de slotfase van de race crashte, liep het Franse team veel punten mis. Pierre Gasly kon in Australië zelfs meedoen met auto's van Ferrari, Mercedes en Aston Martin, en op bepaalde circuits dit seizoen zal dit nog wel eens gebeuren. Realistisch gezien lijkt het er echter op dat het team op consistente basis niet mee kan met de drie teams voor hun, maar het Franse team is sneller dan de teams die in het middenveld zitten en beschikt tevens over betere coureurs. Met de topsnelheid en snelheid in snelle bochten zit het prima, net zoals met de bandendegradatie. De vraag is vooral of de betrouwbaarheidsproblemen van vorig jaar verleden tijd zijn en of het team in 2023 het gat met de drie teams die nu nog een voordeel hebben kan gaan dichten. Een plek als het vijfde team van de grid lijkt voor nu redelijk vast te staan.

Middenveld: Haas, Alfa Romeo en McLaren

Dan drie teams die in de middenmoot bivakkeren en afhankelijk zijn van het circuit of een chaotische race (zoals in Australië) om punten te verzamelen. Dat Haas en Alfa Romeo in deze categorie zitten zal niemand verrassen. Er werden geen grote stappen verwacht van beide teams, en de auto van zowel Haas als Alfa Romeo heeft niet per se een zwakke plek. Ze blinken echter ook nergens echt in huis. De auto zal op bepaalde circuits excelleren en kans maken op plekken in de top 10, maar op consistente basis zullen beide teams tijdens een normale race niet zo snel voor Alpine eindigen. Daarnaast zijn de coureurs in de auto's van beide teams toch van mindere kwaliteit dan bij Alpine het geval is.

Het team waarvan veel mensen wel meer hadden verwacht, is McLaren. Het team streed hiervoor jaren lang met Alpine om de titel 'best of the rest' achter de drie topteams. In 2023 was de voorbereiding van het team, zo gaf het zelf ook toe, niet al te best. Andere teams konden grotere stappen vooruit zetten en onder meer Aston Martin blijkt tot nu toe in 2023 over het historische team heen te zijn gegaan. Voor nu moet Lando Norris het doen met een auto die, op het juiste circuit of dankzij een chaotische race, wellicht een plek in de top tien kan veroveren zoals dat in Australië gebeurde. Zeker met de kwaliteiten van Norris is dit mogelijk. De auto zelf zal echter voorlopig vaak buiten de top tien te vinden zijn. Het goede nieuws is wel dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan, maar daarvoor zullen de verschillende problemen wel opgelost moeten worden.

Achterhoede: AlphaTauri en Williams.

Twee teams vormen in 2023 de achterhoede: AlphaTauri en Williams. Zeker in het geval van Williams zal niemand dit verbazen. Alexander Albon haalt het maximale uit de auto die de afgelopen jaren al niet zo best was en was zeker in Australië bezig om punten te veroveren, maar over het algemeen zal dit een auto zijn die net buiten de top tien terug te vinden zal zijn. In het geval van Logan Sargeant zal het zelfs vaak in de achterhoede zijn. Het gat met de rest is, in vergelijking met vorig jaar, echter wel minder groot geworden. Het team klopt aan de deur bij de middenmoters en kan gedurende het seizoen stappen gaan zetten richting die middenmoot. Zeker met de topsnelheid en de snelheid in snelle bochten zit het bij Williams wel goed.

Een team dat alleen maar achteruit lijkt te gaan is AlphaTauri, en er is niet al te veel perspectief op dat dit snel gaat veranderen. De AT04 van Nyck de Vries is zeker tijdens de kwalificatie niet een al te beste auto, mede omdat het team ook topsnelheid mist. Tijdens de race op zondag is de auto op zijn best, in zoverre je dat zo kunt stellen. De longruns van het team komen dichter in de buurt van de middenmoters, waardoor ze op zondag wel terug te vinden zijn tussen de auto's van bijvoorbeeld Alfa Romeo. Al met al is het team echter achter de middenmoot te vinden samen met Williams en halen Albon en Yuki Tsunoda vaak het maximale uit de auto's vanwege hun ervaring met de auto. De Vries en Sargeant hebben daar, tot nu toe, meer moeite mee. Zeker bij AlphaTauri zal de druk opgevoerd worden, vooral vanuit Red Buil.

Conclusie

In vergelijking met vorig jaar zijn er eigenlijk twee teams die echt flink van positie veranderd zijn. Aston Martin heeft duidelijk een stap gezet en is van de middenmoot naar de subtop gegaan om mee te strijden met Mercedes en Ferrari. De drie teams zitten op dit moment echter nog niet in de situatie dat Red Bull echt uitgedaagd kan worden, iets wat met upgrades in Europa kan veranderen gezien het voordeel in windtunneltijd. McLaren had ook graag in dat groepje gezeten, maar zit in de middenmoot tussen de auto's van Haas en Alfa Romeo. Daar waar het niet wil zitten. Het team zal hopen dat het de auto zo door kan ontwikkelen dat het in ieder geval weer aansluiting met Alpine kan vinden.