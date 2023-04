Lars Leeftink

Woensdag 5 april 2023 09:27 - Laatste update: 09:29

Er is op Viaplay sinds deze week een nieuwe documentaire te zien waarin Max Verstappen achter de schermen wordt gevolgd. Naast leuke onderonsjes met vader Jos Verstappen en beelden achter de schermen bij zijn familie en rondom raceweekenden, komt ook vriendin Kelly Piquet regelmatig in beeld. Het levert beelden op die fans normaal gesproken nooit zouden zien.

In de documentaire 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion' op Viaplay, waar de eerste aflevering nu te zien is en de tweede aflevering vanaf komende zondag online staat, zit Verstappen aan het begin van de eerste aflevering in de auto met zijn vriendin Piquet terwijl hem gevraagd wordt naar zijn vakantie. De Nederlander krijgt de vraag of hij nog is aangekomen tijdens deze vakantie. "Ja, ik ben weer drieënhalve kilo aangekomen. Maar na een week was ik het weer kwijt." Vervolgens krijgt Verstappen te horen dat dit zo niet meer werkt als hij de veertig is gepasseerd, waarop Verstappen duidelijk besluit te antwoorden: "Als ik veertig ben, dan race ik niet meer. Dan eet ik wat ik wil." Dit is het moment waarop Piquet zich geroepen voelt om in te haken.

Artikel gaat verder onder video

Onderonsje Verstappen en Piquet

Het zorgt voor een mooi onderonsje tussen Verstappen en zijn vriendin, die buitenstaanders normaal nooit op deze manier een kijkje in hun leven geven. Piquet reageert op de 'dan eet ik wat ik wil' uitspraak van Verstappen met een duidelijke "Nee." Verstappen is verrast: "Niet? Ik word zo vet als een puddingbroodje." Deze uitspraak kan wederom op dezelfde reactie van Piquet rekenen: "Nee", zegt ze met een glimlach. Het lijkt er niet op dat Verstappen na zijn F1-carrière van Piquet helemaal los mag gaan en alles mag eten wat hij wil. De afgelopen jaren, en waarschijnlijk ook de komende jaren, moest de Nederlander natuurlijk erg gefocust blijven.

Eetpatroon

Een belangrijk onderdeel van deze focus is het eetpatroon van de Nederlander, die tijdens de lancering van de RB19 eerder dit jaar al liet weten dat hij flink was aangekomen tijdens de vakantie omdat hij zichzelf altijd een paar weken geeft om zijn vaste eetpatroon los te laten en gewoon te eten wat hij wil. Vervolgens probeert hij de aangekomen kilo's weer kwijt te raken richting het nieuwe seizoen, waarna hij weer fit is voor een lang seizoen dat van februari tot en met eind november duurt. Tot nu toe heeft de aanpak Verstappen twee wereldkampioenschappen en veel zeges opgeleverd. In 2023 gaat hij, met zijn familie en vriendin Piquet aan zijn zijde, een poging wagen flink wat zeges en een wereldtitel toe te voegen aan zijn totaal.