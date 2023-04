Lars Leeftink

Michael Schumacher's Ferrari uit 2000, waarmee hij uiteindelijk een F1-kampioenschap zou winnen, staat op het punt om in Hongkong te koop te gaan met een prijskaartje om van te watertanden.

Chassisnummer 198 van het seizoen 2000 gaat namelijk onder de hamer. De auto gaat naar verwachting tussen de 7,5 miljoen dollar en 9,5 miljoen dollar opleveren. Het specifieke chassis was in gebruik tijdens het begin van het seizoen 2000, waarin Schumacher negen van de zeventien races won. Na de Grand Prix van Oostenrijk werd het chassis aan de kant geschoven voor een ander chassis. Het zou niet uitmaken, want Schumacher werd alsnog kampioen.

Brawn: "Beste auto ooit"

Begin 2000 was de verwachting dat Schumacher en teamgenoot Rubens Barrichello een auto zouden hebben die in staat zou zijn tot overwinningen en de wereldtitel. Ross Brawn, destijds technisch directeur van Ferrari in de Formule 1, was erg optimistisch over wat ze te wachten stond. "Ik denk dat we waarschijnlijk de beste auto hebben gehad die we ooit gehad hebben aan het begin van het seizoen sinds de huidige groep hier bij Ferrari samenwerkt", zei Brawn toen. RM Sotheby's Luxury Week in Hongkong is waar de veiling zal plaatsvinden. De auto is momenteel te zien in de wereldstad.

Schumacher zou uiteindelijk zevenvoudig wereldkampioen worden in de Formule 1, waardoor hij samen met Lewis Hamilton op dit gebied op eenzame hoogte staat in de sport. De kans is nog steeds aanwezig dat de Brit langs Schumacher gaat, maar dat lijkt dan wel in 2024 te moeten gaan gebeuren. De auto van Mercedes lijkt in 2023 ook niet in staat om Hamilton zijn achtste titel te gunnen, waardoor de focus wat dat betreft op 2024 moet. De vraag is dan of Hamilton nog in de Formule 1 rijdt en of dit bij Mercedes gaat zijn, gezien zijn aflopende contract na dit seizoen.