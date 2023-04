Vincent Bruins

Nico Hülkenberg verwacht dat de discussies over rode vlag-situaties en herstarts nog niet klaar zijn. De coureur van Haas F1 Team is van mening dat de staande herstarts na neutralisaties voelen als kunstmatige entertainment.

Hülkenberg kwam afgelopen zaterdag voor de tweede maal dit seizoen in Q3 terecht en mocht de Grand Prix van Australië op zondag vanaf de tiende positie aanvangen. De Duitser had een solide race. Na de chaos van de één na laatste herstart te hebben ontweken, lag hij zelfs nog even vierde - het had een podium kunnen worden in verband met de straf van Carlos Sainz. Hij werd echter teruggezet naar P8 voor de laatste herstart, wat uiteindelijk P7 werd. Het zijn de eerste punten van Hülkenberg sinds de Eifel Grand Prix van 2020.

Element van entertainment

"Het is altijd zo spannend, het is een element van entertainment," vertelde Hülkenberg over de laatste herstart tegenover de aanwezige media na afloop van de race in Melbourne. "Maar als coureur zijnde en voor teams is het nogal een vreemd gevoel om te hebben. Je hebt de hele race hard gewerkt, je hebt nog maar een paar ronden te gaan en dan moet je weer opnieuw een hele start doen. Er zitten twee kanten aan. Ik denk dat er veel discussies zullen zijn die gehoord moeten worden."

Hele weekend weggevaagd

"Er was een Aston die spinde, maar gelukkig mocht hij terugkomen in de race," zei de 35-jarige verder, doelend op Fernando Alonso die een tik kreeg van Sainz, maar daarna werd teruggeplaatst op de derde positie. "Maar dat is natuurlijk een nachtmerriescenario voor de coureur, wanneer je een goede race hebt en op een goede positie ligt. Er was een rode vlag, je doet een herstart, je wordt geraakt door iemand, het is niet jouw fout, en je hele weekend kan weggevaagd worden. Dus ik heb het gevoel dat dit een element is dat een beetje kunstmatig aanvoelt. En ik weet niet zeker of dit het DNA is dat ik in de Formule 1 ken. Ik denk dat er een beetje discussie over gaat komen."