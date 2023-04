Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 20:04 - Laatste update: 20:05

Lando Norris heeft de banden van Pirelli aangewezen als de schuldige van de chaos in de slotfase van de Grand Prix van Australië. De derde en laatste rode vlag werd veroorzaakt door een enorme crash waarbij maar liefst vier coureurs uitvielen.

Norris ving de race op het circuit van Albert Park aan vanaf de dertiende positie. De Brit ontweek de carambolage en kwam als zesde over de streep om zijn eerste punten te pakken van dit seizoen. Ook zijn McLaren-teamgenoot finishte voor het eerst in de top tien. Oscar Piastri reed van P16 naar P8.

Banden geven geen grip

"Ik heb niks tegen [de wedstrijdleiding], maar de mensen die de beslissingen maken, hebben geen idee wat er in de auto omgaat," legde Norris uit over de rode vlag-situaties tegenover de aanwezige media in Melbourne. "We hebben een zachte band van 65 graden Celsius en ik kan niet omschrijven hoe weinig grip er dan is op de baan. De temperatuur zelf is niet slecht. De band werkt echter niet mee. Dat is waarom je ziet dat iedereen rechtdoor gaat in bocht één en de banden blokkeert."

Chaos kwam niet door onhandigheid van coureurs

"De banden leveren letterlijk geen grip, dus je moet zo vroeg remmen, wat voor chaos en incidenten zorgt," vertelde de 23-jarige verder. "Ik zou niet zeggen dat iedereen onhandig was. Je bent gewoon aan het racen en er is geen grip, zo simpel is het. We hebben een band nodig die ons wat meer grip geeft en eigenlijk een band die voelt zoals het hoort op een Formule 1-auto aan de top van de autosport, maar op dit moment voelt het nogal verschrikkelijk."