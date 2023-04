Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 21:02

Lance Stroll is enorm blij dat hij zondag met de vierde plek wist weg te komen uit Melbourne, nadat hij een aantal hachelijke momenten meemaakte op Albert Park. De Canadees droomde zelf even van het podium, maar zag dat alsnog in rook opgaan doordat we teruggingen naar de situatie van voor de tweede herstart. Hij analyseert zijn race.

Het was een veelbewogen middag voor Stroll, die al tijdens de start met een hoop duw- en trekwerk te maken kreeg. Uiteindelijk was Charles Leclerc het kind van de rekening na een touché met de man uit Canada, iets waarvan de Monegask later zei dat hij Stroll niks kwalijk nam en het een race-incident betrof. Na de tweede herstart lag de Aston Martin-coureur even op de derde plek, al leek hij zijn podium weg te gooien na een moment in bocht drie. Dat maakte uiteindelijk niks meer uit, want men ging terug naar de situatie van voor de herstart en dus werd hij vierde.

Podium weggegooid

Stroll was bang dat hij op dat moment zijn podium vergooide. "Ik was behoorlijk kapot van het moment in bocht 3 met een paar ronden te gaan. Ik verdedigde me ten opzichte van Carlos [Sainz] en blokkeerde mijn rechter voorwiel. Toen dacht ik dat ik het podium had weggegooid", citeert Motorsport.com. "Ik mag van geluk spreken dat ik de auto terug kon brengen. Ik wist dat Checo daar vast was komen te staan, dus we hadden echt geluk dat we verder konden rijden."

Grotere concurrentie

Uiteindelijk wisten de Aston Martin-heren dus keurig als derde en vierde te eindigen, al ging het volgens Stroll dit keer wel wat moeizamer dan in de eerste paar races. "We waren niet zo snel als in de eerste paar races. De Alpines voor mijn neus waren behoorlijk snel en Carlos had een sterke race. We hadden niet zo'n voorsprong ten opzichte van de concurrentie als eerder, maar we waren nog steeds solide en behaalden een goed resultaat", besluit hij.