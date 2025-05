Ted Kravitz, werkzaam bij Sky Sports, zag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Monaco een gefrustreerde Max Verstappen namens Red Bull Racing zijn rondjes maken.

In Ted's Notebook gaat Kravitz in op wat er bij Red Bull allemaal is gebeurd dit weekend. De Brit zag wat frustratie bij Verstappen. "Yuki [Tsunoda] zat met de gevolgen van zijn kwalificatie. Vertrekken op de harde band betekende dat ze voor een lange stint gingen. Dat is wat Max Verstappen heeft gedaan. Yuki ging na de eerste ronde de pitstraat in. Verstappen deed dat in ronde 29 en wilde van banden veranderen tijdens een situatie met een rode vlag. Zijn zeventiende plaats bewijst dat de strategie van Yuki ook niet heeft gewerkt. Max was een beetje gefrustreerd, maar waarschijnlijk was een vierde plaats het maximaal haalbare. Hij maakt nog altijd kans op de titel."

'Red Bull gaat niet meer voor constructeurskampioenschap'

Marko stelde een tijdje geleden ook al dat Red Bull zich vooral focust op het kampioenschap bij de coureurs, maar dat het bij de constructeurs niet meer gaat voor een titel. Kravitz stelt dat Christian Horner, teambaas van Red Bull, er nu hetzelfde in lijkt te staan. "Ik vond de uitlatingen van Christian Horner eerder in het weekend interessant. Het is een verandering ten opzichte van de periode met Sergio Pérez bij het team. Hij zei: 'Ik denk dat we het constructeurskampioenschap moeten vergeten'. Dat klopt, want ze hebben niet de oplossing gevonden om met de tweede auto punten te scoren. Het is wel de eerste keer dat Horner dat gezegd heeft. Als je bij Red Bull werkt en hoopt op een bonus voor het winnen van het constructeurskampioenschap, dan kun je het dit jaar wel vergeten. Waarschijnlijk wisten ze dat al wel. Het gaat de kant op van McLaren. Het is het rijderskampioenschap of niets voor Red Bull dit jaar."

