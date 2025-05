Oscar Piastri werd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco derde achter Lando Norris en Charles Leclerc. De Australiër geeft toe dat hij zoekende was dit weekend, vaak de muur heeft geraakt en uiteindelijk tevreden is met zijn resultaat.

Na de kwalificatie besprak hij met Jolyon Palmer zijn kwalificatie, waar hij gezien zijn trainingen vrij tevreden over was. "Het was intens, zoals altijd in Monaco. Het leek op vorig jaar. Mijn eerste rondje was goed en in mijn tweede ronde maakte ik een fout in de chicane en daar liet ik wat liggen. Ik was wel tevreden met mijn rondje, want het was een rommelig weekend. Om dan derde te worden is een prima resultaat." Piastri heeft toe dat hij zoekende was dit weekend. "Zeker. Ik heb meer muren geraakt dit weekend dan in mijn hele carrière. Ik was zoekende om mijn ritme te vinden. In de kwalificatie voelde ik mij beter dan in de vrije trainingen. We moesten er wel hard voor werken, dus P3 is een goed resultaat."

Piastri heeft met McLaren al wel nagedacht over de strategie, maar wist ook dat hij eerst een goede kwalificatie af moest werken. Dat deden zowel Piastri als Norris, waardoor ze er nu goed voor lijken te staan richting de race in Monaco. "We hebben eraan gedacht, maar veel hangt af van waar je je kwalificeert. We staan er goed voor met zijn tweeën, maar het zal een spectaculaire race worden met een tweestopper."

