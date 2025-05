Charles Leclerc mag zijn thuisrace morgen vanaf de voorste startrij aanvangen. Hij kwalificeerde zich als tweede voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur versloeg de McLaren van Oscar Piastri, maar kwam een tiende tekort op de andere papajabolide van Lando Norris.

Ferrari, McLaren en Max Verstappen overleefden de chaotische kwalificatiesessies om door te gaan naar Q3. Daar bleek het vooral te gaan om Leclerc versus de McLarens. Het was tijdens de eerste run stuivertje wisselen voor de koppositie op de tijdenlijst en dat was tijdens de tweede run niet anders. Norris klokte een 1:09.954 om de pole position te pakken. Het is zijn eerste sinds de seizoensopener in Australië. Leclerc zat uiteindelijk 0.109 seconden boven de poletijd, maar vanaf de tweede stek zijn er genoeg kansen voor de Monegask, zeker met de onzekerheid rondom de twee verplichte pitstops.

Uitdaging om Norris te verslaan

"Er is altijd meer tijd te winnen", antwoordt Leclerc op de vraag of hij tot het uiterste ging. "Maar ik kon het niet beter doen dan dit, het was een goede ronde. De eerste run liep niet zo lekker en dat is zonde, omdat het je de zelfvertrouwen moet geven voor de tweede run. Ik kwam ook verkeer tegen in sector 2. Het is zoals het is, maar natuurlijk ben ik gefrustreerd. We weten dat we niet de auto hebben om voor overwinningen te vechten dit jaar, maar desondanks voelt de auto wel goed aan dit weekend. Als tweede starten hier... Het wordt een uitdaging om de leiding af te pakken."

