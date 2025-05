Tijdens de persconferentie voor teambazen voor de F1 Grand Prix van Monaco was McLaren een van de onderwerpen van gesprek. De regerend constructeurskampioen heeft een trucje weten te ontwikkelen om de banden koel te houden. Toto Wolff van Mercedes en Andy Cowell van Aston Martin gingen hier op in.

Het team van Oscar Piastri en Lando Norris heeft de bandenslijtage van de Pirelli's helemaal onder de knie. Waar de meeste teams aan het eind van een stint worstelen met het rubber, kunnen de papajakleurige bolides juist in hetzelfde tempo doorgaan. Red Bul Racing dacht dat McLaren een klein laagje water in de banden spoot om het te koelen, maar de FIA kon daar geen bewijs voor vinden. De tactiek van Red Bull om allerlei ideeën naar de autosportbond te gooien en om regelophelderingen te vragen, lijkt gewerkt te hebben, want we zijn er nu waarschijnlijk achter gekomen wat het trucje van McLaren precies inhoudt.

Met opgeheven hoofd accepteren

McLaren zou in de remmen gebruikmaken van 'peltier-elementen', een alternatief voor piëzo-elektrische materialen. Deze thermo-elektrische modules kunnen niet alleen iets opwarmen, maar ook iets afkoelen. Je kunt tussen de twee functies 'kiezen' door de elektrische stroom te veranderen. Lees daar hier meer over.

De teambazen werden naar het remontwerp van McLaren gevraagd. "Je bedoelt het koelen? Ja, ik denk dat we het al gezegd hadden, maar als iemand iets ontwikkelt dat goed werkt, dan moet je dat met opgeheven hoofd accepteren", vertelde Wolff tegenover onder andere GPFans. "Er is een technisch team rondom Andrea Stella en die jongens... We twijfelen er niet aan dat het voor ook maar één millimeter illegaal is. Het enige wat je kan doen is ernaar kijken, ervan leren en het proberen te begrijpen."

Cowell sluit zich bij Wolff aan: "Het gaat om aandacht voor ieder detail, en ik denk dat daar het geheim van McLaren momenteel ligt. Ze hebben alles op alles gezet en hebben dat samen kunnen brengen. Het is nu onze missie om inhaalslagen te maken."

