De FIA gaat druk zijn na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. Zeker tijdens Q1, de kwalificatiesessie met de meeste auto's op de baan, waren er veel incidenten. Hieronder valt een incident waar Lewis Hamilton en Max Verstappen bij betrokken waren.

Verstappen werd door Hamilton opgehouden bij Massenet in de eerste sector tijdens Q1. De Nederlander zat in een snelle ronde en ging op volle snelheid de heuvel op aan het begin van het rondje in Monaco, maar Hamilton - die voor Verstappen reed - kreeg van zijn race-engineer te horen dat Verstappen weer snelheid aan het verminderen was. Dit was niet het geval, waardoor Hamilton bijna in de bocht geparkeerd stond toen Verstappen bij de Brit in de buurt kwam. Als er een straf komt, zal deze straf waarschijnlijk eerder voor Hamilton zijn.

Andere incidenten

Er waren echter nog andere incidenten. Zo was er in Q1 het incident waarbij Lance Stroll in de weg reed van Pierre Gasly, die in een snelle ronde zat. De Canadees kwam uit de tunnel en herkende de auto niet die eraan kwam. Of dit genoeg gaat zijn om een straf te voorkomen, is afwachten. Verder zou Nico Hülkenberg zich niet aan de deltatijd hebben gehouden die geldt voor de kwalificatie en altijd voor de sessie bekend wordt gemaakt om te voorkomen dat coureurs tijdens hun outlap of inlap niet te langzaam rijden. Dit onderzoek werd door de FIA echter niet doorgezet, dus hij hoeft niet langs de stewards.

Gasly, Stroll, Hamilton en Verstappen moeten naar de stewards wegens incidenten tijdens Q1 van de kwalificatie.#MonacoGP #F1 #FIA pic.twitter.com/Wr4RjeFzdx — GPFans NL (@GPFansNL) May 24, 2025

