We zitten om 12:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde en laatste vrije training op het stratencircuit van Monte Carlo en La Condamine. De F1 Grand Prix van Monaco is de achtste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de 82e maal gehouden worden in het prinsdom. Het is zo'n 18°C en deels bewolkt. Blijft Charles Leclerc bovenaan staan of kunnen Max Verstappen en de McLarens terugvechten? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Monaco Sort by: Latest Oldest VT3 eindigt onder rood 🚩 Lewis Hamilton crasht in Massenet. De rechterkant van de Ferrari is flink beschadigd. Vrije Training 3 komt daarmee ten einde met Charles Leclerc bovenaan op een 1:10.953 met de C6-softs. Max Verstappen finisht als tweede met een 1:11.233 op de C5-mediums. Hamilton completeert de top vijf achter Lando Norris en Oscar Piastri. De kwalificatie staat op de planning voor 16:00 uur later deze zaterdag. Tot dan! Leclerc duikt onder 1:11 Het duurde 4 ronden, voordat Charles Leclerc eindelijk wat pace kon vinden in de softs. Hij gaat meer dan twee tienden harder met een 1:10.953 achter het stuur van zijn Ferrari. Verstappen vloekt Max Verstappen is absoluut niet blij met de C6-compound. "F***, bocht 1 weer. Het is onmogelijk om met deze banden te rijden", klinkt het over de boardradio richting race-engineer Gianpiero Lambiase. Leclerc kan eindelijk P1 afpakken De lokale held gaat paars in sector 2 en 3, en eindelijk kan iemand op de softs de tijd van Max Verstappen op mediums verslaan. Charles Leclerc gaat rond in een 1:11.179, 0.054 seconden onder Verstappen. Piastri als enige paars Oscar Piastri is de enige coureur die tijdens deze kwalificatieruns sneller kan dan wie dan ook in een sector. Het gaat om sector 2 waar de McLaren-coureur paars gaat. Hij zet ook persoonlijke verbeteringen neer in sector 1 en 3. Hij klokt een 1:11.405 met nog 8 minuten te gaan en dat brengt hem op P2, 0.172 seconden achter Max Verstappen. Kleine verbeteringen Alexander Albon gaat van de vijfde naar de vierde positie voor Lewis Hamilton dankzij een 1:11.668, voordat de zevenvoudig wereldkampioen de plek weer afpakt met een 1:11.516. Charles Leclerc vindt een verbetering, maar het gaat om slechts twaalfduizendsten van een seconde. Nog steeds is het dus Max Verstappen op P1 met een 1:11.233, een tijd die hij reed op de mediums. Opnieuw geklaag over C6-band De nieuwe zachtste compound, de C6 van Pirelli, werd in Imola geïntroduceerd, maar de C5-mediums leken daar sneller. Dat bewees ondere andere Aston Martin toen in Q2. Ook in Monaco lijken de coureurs geen fan van deze nieuwe softs. Max Verstappen zegt veel te glijden door bocht 8 en de laatste bocht. Yuki Tsunoda heeft het via de boardradio over plotselinge, onverklaarbare instabiliteit in de Red Bull. Charles Leclerc kan steeds geen verbetering vinden. Lando Norris gaat wel iets harder, maar blijft op de derde positie met nog 13 minuten te gaan. Herhaling van momentje tussen Tsunoda en Hadjar Rustig op de baan, stand met nog 20 minuten te gaan Het grootste deel van het veld is weer naar binnen gedoken. Max Verstappen verbeterde in zijn laatste rondje, voordat ook hij terugreed naar de pits. De teams bereiden zich nu voor op de laatste kwalificatierun op de softs voor de daadwerkelijke kwalificatie. Verstappen - 1:11.233 (mediums) Leclerc - +0.224 (softs) Norris - +0.370 (softs) Hamilton - +0.510 (softs) Albon - +0.747 (softs) Tsunoda - +0.823 (mediums) Hülkenberg Russell Piastri Antonelli Sainz Alonso Stroll Gasly Hadjar Lawson Ocon Bortoleto Bearman Colapinto Verstappen opnieuw eerste bij aanvang tweede helft GPFans ziet Max Verstappen door La Rascasse gaan. De Nederlander zet opnieuw de snelste tijd neer met een 1:11.233. Hij zit een kwart van een seconde onder Charles Leclerc. Na een run van tien ronden op de meduims duikt hij naar binnen. Stand halverwege sessie Leclerc - 1:11.532 (softs) Verstappen - +0.121 (mediums) Hamilton - +0.344 (softs) Tsunoda - +0.524 (mediums) Norris - +0.594 (softs) Albon Piastri Russell Sainz Alonso Stroll Hadjar Antonelli Hülkenberg Gasly Lawson Ocon Bortoleto Bearman Colapinto Eén-twee voor Red Bull Max Verstappen gaat nog sneller met een 1:11.653. Het lijkt erop dat Red Bull de afstelling van VT2 in de prullenbak heeft gedaan en terug is gegaan naar de afstelling van VT1. Yuki Tsunoda stijgt naar de tweede plek met een 1:12.056 en zit dus op vier tienden afstand van zijn ploegmaat. Hij leek even Isack Hadjar op te houden in de tunnel - een gevaarlijk momentje, maar no further investigation. Verstappen naar de eerste plek Max Verstappen klokt nu de snelste tijd met een 1:11.961. Dat doet de Red Bull-coureur op mediums van 6 ronden oud. De rest van de top 7 staat op de softs. Stuivertje wisselen Er is continue beweging op de tijdenlijst. Lando Norris verbetert met een 1:12.126 en ligt eerste met nog 36 minuten te gaan. Charles Leclerc zit slechts 0.073 seconden van de McLaren af. Lewis Hamilton vinden op P3, precies op een halve seconde achterstand. Alexander Albon maakt indruk met de vierde stek voor Oscar Piastri. Maar er komen verbeteringen aan voor George Russell en Max Verstappen. Stroll rap op de mediums Lance Stroll gaat tijdelijk naar de tweede positie in de Aston Martin met een 1:12.941. Hij zakt echter weer naar P3, want Lando Norris haalt hem en Charles Leclerc in op de tijdenlijst. De McLaren gaat rond in een 1:12.347.

