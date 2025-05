Helmut Marko heeft zich na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco uitgesproken over de vrijdag van Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander werd tweede en tiende.

In gesprek met Sky Sports Deutsland stelt Marko dat het geen probleemloze vrijdag was. "We zijn volgens mij met de afstelling van de auto niet de juiste richting op aan het gaan. We hadden weer last van onderstuur. Aan de andere kant reden we aan het einde van de sessie in de racesimulatie wel een 1:13,9. Daarin waren we wel competitief, dus ik kijk met gemengde gevoelens terug op de sessie. In theorie zouden de aanpassingen die we richting VT2 hebben gedaan beter moeten zijn, maar in de praktijk kregen we last van onderstuur. Als je hier in de bochten last van onderstuur hebt, gaat dat niet werken. Verstappen had daar ook geen oplossing voor." Verstappen stelde dat Red Bull tussen VT1 en VT2 te veel aanpassingen had gedaan, waardoor de auto minder goed te besturen was en hij de bochten niet kon aanvallen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen baalde van ingreep Red Bull: 'Kon niet meer aanvallen zoals ik wilde'

Tsunoda rijdt niet met upgrades Red Bull

Door de crash die Tsunoda meemaakte in Imola rijdt Tsunoda echter niet met de upgrades in Monaco, maar met de vorige auto. Dit weet Mark te melden. "Tsunoda heeft niet dezelfde specificaties als Max. Hij moet langzaam op snelheid komen en geen schade rijden. We zitten momenteel heel krap in de reserveonderdelen." Over de aanpassingen aan de achtervleugel en de remmen zegt Marko het volgende. "Je moet hier echt veel remmen, dus je moet de remmen dan ook goed koel kunnen houden. Als je vooraan wilt rijden, moet je iets anders doen." Red Bull had in Bahrein problemen met die temperatuur van de banden, die te heet werden. Dit wil het team in Monaco voorkomen.

Marko ziet Ferrari en niet McLaren als favoriet

Marko stelt vervolgens dat niet Mclaren, maar Ferrari de favoriet gaat zijn dit weekend. Dit heeft ook een reden. "McLaren is altijd snel hier. Ferrari verliest niet zoveel tijd hier met de rijhoogte van hun. Ze rijden altijd met ongeveer dezelfde rijhoogte, en op dit circuit is dat een flink voordeel. Ze hebben een 'softe' afstelling ten opzichte van de rest. Ferrari is verdomd snel. Ik geloof wel dat we de strijd met McLaren nog kunnen aangaan, maar het zal heel erg lastig worden tegen Ferrari."

Gerelateerd