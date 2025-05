Yuki Tsunoda vertelt dat hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Imola crashte, omdat hij te hard pushte nadat hij de afstellingen van teammaat Max Verstappen had overgenomen.

Yuki Tsunoda kende een enorme klapper in de kwalificatie voor de Grand Prix van Imola. De Red Bull Racing-coureur nam tijdens zijn snelle ronde in Q1 te veel van de kerb mee, verloor de controle op hoge snelheid en sloeg over de kop tegen de muur. De Japanner kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, maar de schade voor Red Bull Racing was enorm. Tsunoda herpakte zich op zondag sterk door van de twintigste na de tiende plaats te rijden, maar des te pijnlijker was de realisatie dat er veel meer mogelijk was geweest, als hij verder naar voren was gestart.

Minder risico met nieuwe afstellingen

"Om eerlijk te zijn was die crash niet gebeurd, als ik de auto beter begreep", vertelt Tsunoda tegenover onder andere GPFans. "Ik pushte te hard. Sinds 2022 is zoiets mij niet meer gebeurd. Ik denk dat het me ontbrak aan kennis over hoe de auto reageert met verschillende set-ups. De auto van Red Bull verandert eerlijk gezegd veel vaker. Als we de auto van VCARB aanpasten, was het verschil niet zo groot. Het risico dat ik nam - zo kort nadat ik voor het eerst in de Red Bull ben gestapt - was verkeerd. Anderzijds is het niet zo dat ik sinds Imola ineens mijn aanpak veranderde. Dat doe ik al jaren zo. Maar ik moet minder risico nemen als ik iets nieuws probeer qua afstellingen. Dat is de les die ik hieruit moet trekken."

Afstellingen Verstappen

De 25-jarige coureur vertelt dat hij teruggreep naar de afstellingen van Verstappen, en daar iets te enthousiast van werd: "De set-up die ik in de kwalificatie probeerde [de set-up van Verstappen], was goed", klinkt het. "Hij was daar sinds de derde vrije training al erg blij mee. Na de tweede vrije training veranderden wij van set-up en zat ik best dicht bij hem. Het verschil is dat hij de auto en de engineers beter kent. Hij weet meer performance uit de set-up te halen. Mijn set-up werkte niet, dus ging ik terug naar zijn set-up voor de kwalificatie. Dat voelde meteen goed, dus misschien was ik daarom iets te enthousiast."

