Max Verstappen is - zoals we weten - een fervent simracer. De viervoudig wereldkampioen is echter niet de enige in de paddock, want ook Gabriel Bortoleto zit graag achter het virtuele stuur. Het tweetal, competitief ten opzichte van elkaar, zat op donderdag naast elkaar in de persconferentie en dat leverde een mooi moment op.

Dit weekend strijkt het Formule 1-circus neer in Monaco voor alweer de achtste race van dit seizoen en zoals gebruikelijk verschenen twee groepjes van drie coureurs van te voren op donderdag op de persconferentie om daar de vragen van journalisten te beantwoorden. Bij één van die groepjes schoof ook Verstappen aan om te praten over het aankomende weekend, al ging het ook even over één van zijn andere hobby's: simracen. Naast hem zat Bortoleto, die ook met enige regelmaat met Verstappen online de degens kruist.

Bromance

De twee rijders lijken geweldig door één deur te kunnen en dat wordt ook in Brazilië opgemerkt. Een Braziliaanse reporter vraagt het tweetal ernaar: "In Brazilië gaat het verhaal dat er een soort 'bromance' tussen jullie twee is", waarna Verstappen op hilarische wijze Bortoleto over zijn haar aait. "Gab, kan jij wat zeggen over jouw oudere broer die zegt dat hij sneller is dan jou op de simulator?", zo wordt er gevraagd.

Een leugen

Bortoteto slaat vervolgens meteen van zich af: "Dat is ten eerste een leugen!", vertelt hij tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, in de perszaal. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo besluit hij met een gierende Verstappen naast hem", lachend.

