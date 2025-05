Max Verstappen hoopt dit seizoen zijn vijfde wereldkampioenschap op rij binnen te slepen. Hij blijft zich in de strijd mengen met Oscar Piastri en Lando Norris dankzij de overwinning in de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. En een zevende constructeurstitel voor Red Bull Racing dan? Daar wordt überhaupt niet naar gekeken, zo laat teambaas Christian Horner weten.

Er valt niet omheen te draaien dat McLaren de snelste auto heeft in 2025. De formatie uit Woking staat bovenaan de tussenstand met 279 punten, 132 meer dan Mercedes. Norris won de seizoensopener in Australië, voordat Piastri viermaal op de hoogste trede van het podium mocht staan in China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. Red Bull staat momenteel derde bij de constructeurs, 16 punten achter Mercedes. Verstappen is verantwoordelijk voor 124 van de 131 punten van Red Bull door de tegenvallende Liam Lawson en nu Yuki Tsunoda. De energiedrankfabrikant heeft geen hoop meer voor de constructeurstitel en dus schuift de focus volledig naar Verstappen. Hij won in Japan en Imola, en moet 22 punten goed zien te maken op Piastri en 9 op Norris.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull zit mogelijk achter invoering TD waar McLaren last van heeft'

Raceweekend was heel goed uitgevoerd

"Als team zijn we heel sterk, als eenheid zijn we heel sterk. Er is altijd veel rumoer vanuit buiten, maar nooit hier binnen", begon Horner tegenover Sky Sports F1. "Het hele team aan engineers in Milton Keynes heeft het geweldig gedaan. We brachten wat nieuwe onderdelen mee. Daarom mocht Enrico [Balbo, hoofd van aerodynamica] het podium op om de beker in handen te nemen, vanwege al het werk dat op de achtergrond verricht is. De strategie was goed, de pitstops waren goed. De jongens waren tot twee uur 's nachts bezig om Yuki's auto te repareren [na de kwalificatiecrash], dus als eenheid hebben we een heel goed raceweekend uitgevoerd."

OOK INTERESSANT: Mol zag Verstappen fans ongelijk bewijzen na simrace in Imola: 'Dat is wel mooi'

Volledig storten op het rijderskampioenschap

"Ik heb altijd gezegd dat een kampioenschap een marathon is", vervolgde de Brit. "We hebben nu zeven races achter de rug waarvan we er twee gewonnen hebben. Maar het gaat erom waar je aan het einde staat. Je moet er wel voor zorgen dat je in deze fase geen grote achterstand op loopt. We zijn onze vorm aan het vinden. Aankomend weekend [in Monaco] is een compleet andere uitdaging en het weekend daarop komt er een regelverandering. We concentreren ons volledig op het rijderskampioenschap. We hebben een duidelijke nummer één binnen ons team en dat is waar duidelijk de focus ligt." Het constructeurskampioenschap geeft Horner al op. "Hoe beter Yuki wordt, des te groter de rol die hij kan spelen [voor Verstappen]. Dat zagen we al, toen hij Oscar een ronde achter zich kon houden [in Imola]."

Gerelateerd