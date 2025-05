Olav Mol zag afgelopen weekend in Imola dat de upgrades van Red Bull Racing hun werk deden en het team met Max Verstappen geduldig is geweest richting de Grand Prix van Emilia-Romagna. Mol stoort zich ook aan de F1-fans als het gaat om het bekritiseren van het gedrag van Verstappen buiten de baan.

Bij De Stamtafel van Ziggo Sport gaat Mol in op de upgrades van Red Bull en de zelfverzekerdheid van het team richting de afgelopen race in Imola. "Ze moesten van ver komen, dat weten we. Ze hebben heel vroeg in het jaar al geroepen dat het in Imola goed moest komen. Daar begon iedereen een beetje aan te twijfelen. Max had die vloer in Miami al bij zich, en Yuki kreeg hem nu ook. Het mooie is dat ze bij Red Bull heel hard werken. Ze hebben drie kleine vrije trainingen om die auto toch weer beter te maken. Max zet daarin steeds weer stappen. Uiteindelijk hebben ze de sweet spot toch gevonden, want voor mijn gevoel was de Red Bull dit weekend niet slechter op de banden dan de McLaren. We hebben het bandenmanagement van McLaren met zijn allen bejubeld. Max haalt er ook weer het maximale uit. Dat moet als team zijnde ook wel lekker zijn."

'Fans klagen over simracen en testdag Verstappen'

Mol stelt echter dat hij ook een beetje klaar is met de fans die klagen over het feit dat Verstappen die testdag op de Nordschleife tijdens het seizoen deed en afgelopen weekend ook weer aan het simracen was tijdens het weekend in Imola. "Wat ik er ook mooi aan vind, is dat heel veel mensen roepen: wat moet die Verstappen op zaterdagavond in de simrace, en op de Nordschleife rijden?"

Mol ziet Verstappen criticasters ongelijk bewijzen

Volgens Mol heeft Verstappen het ongelijk van deze fans vervolgens bewezen in Imola. "Dan ga ik terugkijken en vraag ik me af wanneer de laatste keer was dat Piastri moest aanremmen voor een eerste bocht in Miami. Dat was in Miami, en bij Verstappen was dat nog geen 24 uur geleden. Hij laat zichzelf regelmatig confronteren met racemomenten. Piastri werd door die grote George Russell toch verleid tot een verdedigende actie. Russel kan wel zeggen: wat doet die Piastri nou? Feitelijk heeft hij wel Piastri geholpen [bij de start]."

