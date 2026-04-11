Volgens Olav Mol is er niets mis met het uiten van kritiek op de huidige Formule 1, maar in gesprek met Motorsport.com legt de commentator uit dat hij helemaal niets kan met de zogenaamde fans die de sport de rug toekeren.

Na het openingsweekend in Australië regende het klachten over de huidige Formule 1, die gebaseerd waren op het 'nieuwe' racen. Anno 2026 ligt het accent meer op de elektrische onderdelen die moeten worden opgeladen. Dat zorgt vervolgens weer voor een iets andere Formule 1 dan wat de fans gewend waren, die zich erover lieten horen op social media.

Kritische fans zijn er altijd geweest

Mol stelt dat verandering bij de Formule 1 hoort en dat de kritiek dat de Formule 1 zijn ziel zou verliezen, wat overtrokken is: "Dat hoorden we ook toen het geluid van de motoren veranderde. Het is en blijft een technologische wedloop." Dat groepen fans er nu voor kiezen om de Formule 1 over te slaan, daar kan hij niets mee: "Ik hoor fans soms zeggen dat ze al decennia de sport volgen, maar nu afhaken omdat ze het niet meer kunnen aanzien. Dan denk ik: dan heb je de ruggengraat van een dode zalm."

F1 komt altijd met een antwoord

Daarnaast is Mol van mening dat de sport uiteindelijk altijd antwoord geeft. Momenteel heeft de FIA een aantal vergaderingen ingepland om eventuele wijzigingen te bespreken. "Er zit zo veel denkkracht achter de sport. Die komt zelf met een antwoord", aldus Mol.