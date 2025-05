Max Verstappen wist afgelopen zondag op magistrale wijze Oscar Piastri te verschalken bij de start van de Grand Prix op Imola. Het leverde de Red Bull-coureur uiteindelijk de zege op - en dat maakt dat Frans Verschuur vindt dat Piastri niet goed heeft gehandeld. De McLaren-coureur lag te slapen, zo oordeelt de voormalig coureur en teammanager.

Piastri begon de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf pole, maar lang kon hij niet van zijn leidende positie genieten. Direct bij de start werd hij verrast en ingehaald door Verstappen, die met een gewaagde inhaalactie zijn Red Bull voor de McLaren wist te plaatsen. Na afloop werden er vraagtekens gezet bij het verdedigende werk van Piastri. Zag hij Verstappen wel? Remde hij niet veel te vroeg? Dit onderwerp kwam ook ter sprake bij de podcast F1 aan Tafel, waar Mattie Valk, Rob van Someren, Olav Mol en Verschuur de race op Imola analyseerden. Laatstgenoemde is bijzonder kritisch op Piastri en noemt hem een "slaperd".

Artikel gaat verder onder video

Verschuur kritisch op 'slapende' Piastri in strijd met Verstappen

Als Verschuur vanuit Valk de vraag krijgt of Piastri niet te vroeg op de rem trapte in Imola, antwoordt hij: "Ja, ja, zonder meer. En Piastri zat zijn aandacht aan Russell te geven, alleen was hij Verstappen vergeten." En dat vindt Verschuur een fout die je als Piastri zijnde nooit mag maken. Hij noemt de Australiër dan ook een "slaperd." "Ja, dat is gewoon slapen", zo zegt hij. "Dit is toch wel even een minpuntje voor Piastri."

Van Someren geniet van magistrale Verstappen in Imola

Van Someren vindt het vooral een magistrale actie van Verstappen. "Ja, maar dat zag je ook wel. Russell was echt als snelste weg en Verstappen deed dat op meerdere manieren heel slim, want die zette hem zo klem, dat ie geen kant op kon. Dus moest hij eigenlijk gewoon van z'n gas af. En toen dacht Piastri in zijn spiegeltje: 'Hee, die kan er niet langs en waar is [Verstappen].... oh daar'. Ja, echt briljant, Echt, ik heb er van genoten."

