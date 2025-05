De Formule 1 en Disney hebben de handen ineengeslagen en brengen Mickey Mouse & Friends vanaf 2026 naar de grid, zo valt op de officiële kanalen te lezen. De nieuwe samenwerking gaat ervoor zorgen dat Mickey en zijn vrienden vanaf komend jaar op diverse manieren te zien zijn. De deal met Disney is mede gemaakt vanwege de enorme groei die de Formule 1 doormaakt onder jonge fans.

Mickey Mouse, wie kent 'm niet? Het iconische strip- en animatiefiguur zag bijna 100 jaar geleden het levenslicht - in 1928, en is nog steeds razend populair. Jong en oud zijn fan van Disney en dat maakt dat de Formule 1 een samenwerking met de Amerikaanse filmstudio wel zag zitten. De F1 heeft van oudsher veel volwassen kijkers, maar ziet de afgelopen jaren een enorme groei onder jongere fans. Uit gegevens blijkt dat meer dan vier miljoen kinderen van 8 tot 12 jaar de sport inmiddels actief volgen in de EU en de VS. Ondertussen is 54% van de volgers op TikTok en 40% op Instagram jonger dan 25 jaar. De F1 en Disney kunnen dit publiek nu gezamenlijk gaan bedienen vanaf 2026.

Formule 1 gaat Mickey & Friends aan haar fans introduceren

Fans kunnen ernaar uitkijken om Mickey en zijn vrienden in de Formule 1 te zien via ervaringen, content en merchandise over de hele wereld. Emily Prazer, Chief Commercial Officer van Formule 1, zei: "Onze samenwerking met Disney belooft een fantastische te worden, omdat we de wereld van Mickey & Friends aan onze fans introduceren, en vice versa. Het past perfect bij onze strategie om buiten de sportwereld te treden en een bredere consumentenmarkt te betreden, en in ruil daarvoor introduceren we Disney aan onze 820 miljoen fans wereldwijd. Het is een fantastische match, aangezien beide merken bekend staan ​​om het verleggen van grenzen en het brengen van entertainment en spanning naar miljoenen mensen. Ik kan dan ook niet wachten om te zien wat onze teams voor het circuit en daarbuiten gaan bedenken."

Disney en F1 gaan content wereldwijd verspreiden

Tasia Filippatos, President van Disney Consumer Products, voegde toe: "Nu we bijna een eeuw Mickey Mouse & Friends vieren, biedt onze samenwerking met Formule 1 een unieke kans om twee toonaangevende entertainmentmerken samen te brengen om producten te creëren waar fans dol op zullen zijn. Deze spannende samenwerking zal zich over de hele wereld ontvouwen, met onvergetelijke content en ervaringen op maat voor zowel Disney- als Formule 1-fans."

Disney x @f1 🏎️ Coming 2026



Gear up for a new #MickeyandFriendsxF1 collaboration kicking into high-speed next year. pic.twitter.com/nryDG6FFyE — Disney (@Disney) May 20, 2025

