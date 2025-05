PSV won vandaag ten koste van Ajax de landstitel in de Nederlandse Eredivisie en dat maakte deze - toch al mooie - zondag voor Max Verstappen nóg een stukje beter. De Red Bull-coureur draagt PSV immers een warm hart toe en viert daarom dubbel feest vandaag. Na afloop deelde hij ook nog even een steekje uit aan goede vriend Giedo van der Garde, die een fervent Ajax-supporter is.

Verstappen kon de wedstrijd van Sparta Rotterdam tegen PSV (1-3 zege voor PSV) helaas zelf niet live volgen, want de 27-jarige coureur moest zelf aan de bak. Er stond een Grand Prix op het programma - en een belangrijke ook. Red Bull had updates meegenomen naar Italië en hoopte daar een goede stap mee richting McLaren te kunnen maken. En dat heeft gewerkt, zo lijkt het, want Verstappen reed uiterst dominant naar de overwinning op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Na afloop was Verstappen dan ook uitermate tevreden en deze tevredenheid werd alleen nog maar groter toen hij hoorde dat PSV kampioen was geworden.

PSV wint landstitel ten koste van Ajax

Verstappen probeert - waar mogelijk - de wedstrijden van PSV live te bekijken. Dat lukte in Imola niet, want de wedstrijd van de Eindhovenaren viel vrijwel gelijk met de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Verstappen zelf acte de présence moest geven. PSV wist echter ook zonder de live support van Verstappen te winnen en dat bezorgde de Eindhovense club de felbegeerde landstitel. Rivaal Ajax won weliswaar ook thuis van FC Twente (2-0), maar dit was niet genoeg om PSV nog van de titel af te kunnen houden. En dat was een domper voor Van der Garde. De oud-coureur is een groot fan van Ajax én een vriend van Verstappen.

Verstappen dolt met Ajax-fan Van der Garde op live televisie

Na afloop van de race in Imola kon Verstappen het dan ook niet laten om even live op beeld een sneertje uit te delen aan zijn grote vriend. Bij de camera van Viaplay kreeg Verstappen te horen dat Van der Garde in de studio zat en live mee kon kijken met het interview. "Ja, heeft hij zijn tissues al geraapt?", zo grapte Verstappen, die vervolgens op iets serieuzere toon verder ging: "Nou, ja, het hoort erbij hé? Dat is ook sport." Van der Garde nam het sportief op. "Terechte overwinnaar van het seizoen, PSV", zo concludeerde hij.

