Ronaldo Luís Nazário de Lima, beter bekend als Ronaldo, is aanwezig bij de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, maar houdt met een schuin oog ook de titelstrijd tussen Ajax en PSV in de gaten. Max Verstappen is een groot PSV-fan en Ronaldo hoopt dat de Red Bull-coureur een dubbel feestje kan gaan vieren vandaag.

Ronaldo staat te boek als één van de beste voetballers die de wereld ooit heeft gezien. De inmiddels 48-jarige Braziliaan kwam uit voor grote clubs als FC Barcelona, Internazionale, Real Madrid en AC Milan, maar speelde ook twee jaar voor PSV in Eindhoven. Tussen 1994 en 1996 was hij actief in Nederland en nog steeds houdt hij de zaken rondom PSV met een schuin oog in de gaten. Vandaag kan de club uit Eindhoven kampioen worden in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, maar Ronaldo zal zijn aandacht moeten verdelen. O Fenômeno is namelijk in Imola om daar de Grand Prix te bekijken - en deze valt deels op hetzelfde moment als de Eredivisie-wedstrijd. Verstappen zal daar ook wel een beetje van balen, want de Limburger is eveneens een groot PSV-fan.

Ronaldo gaat zowel de Formule 1 als PSV volgen vandaag in Italië

In gesprek met Viaplay geeft Ronaldo aan dat hij op de hoogte is van het feit dat PSV zich vandaag tot landskampioen kan kronen, mits er gewonnen wordt van Sparta of als Ajax punten verspeelt tegen FC Twente. "Natuurlijk weet ik dat", zegt de Braziliaanse oud-voetballer. Of hij de wedstrijd gaat volgen, terwijl hij ook de Grand Prix in Italië bijwoont, zegt hij: "Ja, we proberen het wel. Ik zal op mijn telefoon de stand volgen." Als hij vervolgens geattendeerd wordt op het feit dat ook Verstappen een groot PSV-aanhanger is, steekt Ronaldo de loftrompet over de Red Bull-coureur. "Ja, hij is ongelooflijk goed. En hij is getrouwd met een Braziliaanse vrouw, de dochter van Nelson Piquet. Ja, hij is echt geweldig."

Ronaldo hoopt mee met Verstappen: "PSV gaat winnen"

Ronaldo hoopt dan ook van harte dat zijn oude club, PSV, vandaag kampioen wordt, zodat Verstappen mogelijk een dubbel feestje kan vieren vandaag. Dan moet Verstappen wel eerst nog zien af te rekenen met onder meer de beide McLaren's in Imola vandaag. "Ik hoop dat we de dag heel blij kunnen afsluiten. Dus, ik hoop dat PSV gaat winnen", aldus Ronaldo.

