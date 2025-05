Max Verstappen was na de kwalificatie in Imola alweer terug te vinden in de simulator. De Nederlander neemt tijdens de Europese races vaak zijn eigen simsetup mee, en in Italië deed hij nog even mee aan een Nürburgring Endurance-race namens Team Redline.

Afgelopen seizoen klonk er kritiek op het simracen van Verstappen tijdens raceweekenden, met name uit Britse hoek. Zo reed hij vorig jaar tijdens het Grand Prix-weekend in Emilia-Romagna een officiële simrace die hij wist te winnen, net als de Formule 1-race op zondag. De kritiek laaide op tijdens het raceweekend in Hongarije, toen het totaal niet liep voor Verstappen. De Nederlander uitte felle frustratie over de boordradio, waarna commentator David Croft suggereerde dat de matige prestaties mogelijk te wijten waren aan de nachtelijke uurtjes in de simulator.

Simrace

Verstappen trekt zich echter weinig aan van dat soort commentaar; simracen is voor hem een belangrijke passie. Gisteravond deed hij mee aan de 2 uur van de Nürburgring, een circuit waar hij vorige week nog in het echt op reed. Hij deed dat onder het pseudoniem Franz Hermann, en Verstappen is bovendien voornemens om ook zijn speciale Nordschleife-licentie te behalen.

Max Verstappen doing it again.

Qualifying P2 in F1 and now currently in the simulator leading the iRacing Nurburgring Endurance race 😎 pic.twitter.com/MSaaCjj34r — Pablo Araujo (@PabloGz) May 17, 2025

