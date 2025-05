Max Verstappen vertelt dat ze bij McLaren "erg slim bezig zijn" wat betreft het bandenmanagement, en dat Red Bull Racing hard werkt om het geheim van de klassementsleiders te ontrafelen en te kopiëren.

Red Bull Racing kent meerdere problemen met de auto van dit jaar, maar de absolute achilleshiel van de RB21 is het bandenmanagement. De banden raken in hoog tempo oververhit, waardoor de performance van de auto - met name tijdens de langere runs en met een volle tank - in elkaar zakt. Het verklaart waarom Max Verstappen in de kwalificatie soms een vuist weet te maken tegen Oscar Piastri en Lando Norris, maar op zondag vaker wel dan niet de oranje bolides aan de horizon ziet verdwijnen. De formatie onder het bewind van Zak Brown is namelijk één van de weinige teams, die momenteel aanzienlijk minder last heeft van een te hoge bandendegradatie.

Updates Red Bull Racing in Imola

In Imola heeft Red Bull Racing een updatepakket geïntroduceerd. Verstappen vertelt tegenover geselecteerde media waaronder GPFans dat deze werken en dat RB21 het hele seizoen nog niet zo goed heeft gevoeld als in de kwalificatie van zaterdag en dat er qua snelheid echt een stap voorwaarts is gezet, maar dat de bandenslijtage nog altijd een groot probleem is. "De balans is wel beter. Maar als de banden te warm worden, worden ze te warm", vertelt de viervoudig wereldkampioen.

Bandentemperatuur en het foefje van McLaren

Hij vervolgt: "Ik denk niet dat we de McLarens echt kunnen aanvallen omdat zij gewoon minder oververhitting hebben. We moeten er eerst voor zorgen dat onze banden niet oververhit raken. We kunnen nog tien updates op de auto zetten, maar het belangrijkste is dat we de banden onder controle krijgen." Of het een mysterie is waarom Red Bull zoveel moeite heeft met de bandentemperatuur? "Ik denk dat het iets anders in elkaar zit. Ze zijn daar [bij McLaren] gewoon heel slim bezig."

Red Bull Racing werkt hard aan eigen variant

Het gaat er in de Formule 1-paddock al langer over dat McLaren een 'foefje' lijkt te hebben, waardoor ze de banden beter weten te koelen. Gedacht wordt dat de leiders in het kampioenschap iets slims hebben bedacht rondom de remtrommel, waardoor de temperatuur van de banden minder snel oploopt. Dit blijft echter speculeren, want zelfs de overige Formule 1-teams weten niet precies hoe het zit. "We zijn ermee bezig om het te kopiëren", vertelt Verstappen. "Maar dat is niet makkelijk. Anders had iedereen het wel op de auto."

AI om hulp vragen

Gevraagd naar of hij van het team te horen krijgt hoe ze van plan zijn dat foefje ook op de Red Bull te krijgen, vertelt Verstappen dat zelfs in de koningsklasse van de autosport, ChatGPT om advies wordt gevraagd: "Ik moet zeggen dat AI daar wel heel goed voor is. Daar kan je heel veel dingen mee analyseren. Daar kan je van alles mee vinden, uitvogelen en opzoeken", klinkt het lachend.

