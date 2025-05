Volgens Formule 1-commentator Olav Mol zit er toch wel een gevaarlijk randje aan de stappen die FIA-president Mohammed Ben Sulayem volgens de BBC heeft gezet in een poging de kandidatuur van Carlos Sainz senior te bemoeilijken.

Het Britse medium zou documenten hebben ingezien waaruit blijkt dat de FIA-voorzitter de deadline voor kandidaten voor de presidentsverkiezing eventueel kan vervroegen. Daarnaast zou Ben Sulayem, naar verluidt, de mogelijkheid krijgen om elke tegenkandidaat te verbieden zich kandidaat te stellen. Ook zou de voorzitter meer controle krijgen over de senaat van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Mol ziet gevaarlijke handelingen van FIA-voorzitter

In het Race Café stelt Mol dat de huidige FIA-president iets te veel macht naar zich toe wil trekken. "Het is Ben Sulayem ten voeten uit. Het is dus een machtswellusteling, ben ik bang. We moeten oppassen met wat we zeggen, anders pakken ze ons ook nog aan. Wat ik er niet zo goed aan vind: hij is voorzitter geworden onder een set reglementen. Hij is op een manier voorzitter geworden die ertoe doet. Maar dat hij de regels gaat veranderen, zodat hij kan bepalen wie er mee mag doen om hem op te volgen... dan vind ik het een gevaarlijk dingetje worden. En dat is niet oké", benadrukt Mol.

Ben Sulayem veelvuldig te zien

Mol staat dan ook vierkant achter het systeem zoals het bedoeld is: kandidaten werpen zichzelf op, en het is aan de leden van de FIA om de nieuwe voorzitter te bepalen. "Wat ik er moeilijk aan vind, is dat hij heel veel macht naar zich toehaalt." Daarnaast merkt Mol op dat de voorzitter wel erg vaak in beeld is. "Dat hij altijd maar iedereen aan het photobomben is. Wat doe jij daar? Als er een coureur wint en jij staat op de achtergrond, of als een teambaas twee coureurs omhelst en jij komt ertussen... wat doe je daar op de achtergrond? De ene keer loopt-ie in een pak, de andere keer in een witte handdoek. Ik snap er geen bal van," aldus Mol.

Gerelateerd