Hoe laat begint de kwalificatie in Imola?

Het raceweekend in Imola is van start gegaan met de eerste twee vrije training op vrijdag. Vandaag staat er nog één oefensessie op het programma voordat de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt verreden.

De eerste twee vrije trainingen lieten direct zien dat McLaren ook in Italië haar zaakjes goed voor elkaar heeft. Oscar Piastri was in beide sessie de snelste, voor teamgenoot Lando Norris. Hoewel het tijdens VT1 nog dicht bij elkaar zat, sloeg het duo van McLaren in de tweede sessie een gat van zo'n drie tienden. Met het sterke bandenbeheer van de MCL39 wordt het voor de rivalen nog een flinke kluif om het het team uit Woking lastig te maken op zondag.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna

Vanmiddag zal om 12:30 uur het laatste trainingsuurtje van start gaan op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, want om 16:00 uur is het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Zaterdag 17 mei

12:30 uur: Vrije Training 3

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 18 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

Gerelateerd