Andrea Kimi Antonelli maakt flinke stappen in de Formule 1, maar gezien zijn leeftijd gaat de talentvolle Italiaan nog altijd naar school. Op de donderdag in zijn thuisrace op Imola had hij een mooie actie en nodigde hij zijn hele schoolklas uit in de paddock. Op de persconferentie vertelt hij over die actie.

Antonelli begint dit weekend aan zijn eerste thuisrace in Italië en vanzelfsprekend waren er op de donderdag in de paddock veel ogen gericht op de eerste Italiaan sinds Antonio Giovinazzi in de koningsklasse. De aandacht is groot voor Antonelli, want het thuispubliek uit het Formule 1-gekke Italië ziet in hem in potentie eindelijk weer eens een coureur die grote successen zou kunnen boeken in de sport. Met zijn achttien jaar is hij nog ontzettend jong, maar duidelijk is dat hij met zijn talent tot grote dingen in staat zou moeten zijn.

Schoolreisje

Terwijl alle ogen op hem gericht zijn, probeert hij op de achtergrond ook nog zijn schooldiploma te behalen. Dit jaar moet het zover zijn en gaat hij als alles meezit afscheid nemen van zijn klasgenoten. Op donderdag had de jongeling een ludieke actie en nodigde hij zijn gehele klas uit om een kijkje op zijn werk te komen nemen in de paddock: "Ja, ik heb dat georganiseerd, met dank aan wat mensen bij Mercedes. Het is ons gelukt om dit te organiseren voor de school. Ik denk dat dit een goede manier is om deze wereld met hun eigen ogen te zien", zo lacht Antonelli tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans.

Relatie onderhouden

De Mercedes-coureur vervolgt: "Ze keken allemaal de races op tv, maar hadden geen idee hoe het er achter de schermen allemaal aan toeging. Ik denk dat het een hele mooie ervaring is en dat ze ervan genieten. We hebben een paar activiteiten georganiseerd. Later ga ik ze de auto laten zien en zal ik wat dingen uitleggen, zonder al te veel in detail te treden. Ik denk dat dit een mooie manier is om de relatie te onderhouden, omdat ik niet zoveel thuis ben. Ik zie ze dus niet vaar. Dit soort kleine dingetjes maken het verschil", zo besluit Antonelli.

