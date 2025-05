George Russell zou graag net als Max Verstappen afreizen naar Duitsland om een aantal ronden op de Nordschleife te verrijden, maar de Mercedes-coureur weet naar eigen zeggen niet waar hij de tijd vandaan moet halen.

Alexander Albon vertelde het mooi in Imola: "Max ziet altijd wel ergens achter het stuur, dat is wat hem zo bijzonder maakt." Waar veel coureurs de afgelopen week hebben genoten van wat welverdiende rust, reisde Verstappen na de Grand Prix van Miami af naar Duitsland om op de roemruchtige Nordschleife achter het stuur te stappen van een Ferrari 296 GT3 van zijn eigen team Verstappen.com Racing. De viervoudig wereldkampioen verbrak onder schuilnaam Franz Hermann het ronderecord, en vertrok weer.

Schema omgooien

George Russell zou het graag ook eens proberen: "Ik heb het er meerdere keren met Toto [Toto Wolff, teambaas Mercedes] over gehad om ook zoiets te doen", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Ik zou heel graag mijn schema een beetje omgooien om meer te kunnen rijden. Ik heb tijdens de winter op iRacing veel op de Nordschleife gereden. Ik zou graag meer van dat soort dingen doen, maar het is lastig met alle sponsorverplichtingen naast het racen, het reizen, de simulatordagen en dat soort dingen."

Privéjet Verstappen

De Mercedes-coureur grapt vervolgens over Verstappen: "Het helpt als je een eigen privéjet hebt, dan kom je sneller op plekken. Ik zou mijn weekenden graag rijdend doorbrengen. Ik heb er met Toto over gesproken. Twintig jaar geleden was hij bezig met zijn recordronde, toen hij een klapband kreeg en zijn ribben brak."

