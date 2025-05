Aston Martins Managing Technical Partner Adrian Newey heeft voor het eerst van zich laten horen in zijn nieuwe rol bij het groene team. De topontwerper is al aan de slag om het reglement voor 2026 aan te pakken en wil, net als destijds bij Red Bull, een 'fantastisch' team opbouwen.

Vorig jaar werd bekend dat Newey zou vertrekken bij Red Bull Racing. De ontwerper was een van de sleutelfiguren achter de zes constructeurstitels en acht wereldtitels bij de coureurs die het Oostenrijkse team wist te behalen. Toch maakte de Engelsman duidelijk dat zijn toekomst niet langer bij Red Bull lag. Even werd gedacht dat hij zou overstappen naar Ferrari, maar uiteindelijk koos hij voor Aston Martin. Op de website van het team geeft Newey nu zijn eerste interview.

Faciliteiten Aston Martin VS faciliteiten Red Bull

Aston Martin heeft de afgelopen jaren, onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll, flink geïnvesteerd in faciliteiten. Het team beschikt inmiddels over een hypermodern complex, al moet dat succes zich nog op de baan vertalen. "De visie van Lawrence heeft gezorgd voor een geweldige faciliteit - de beste in de Formule 1 - maar het is nu belangrijk dat we optimaliseren hoe we die gebruiken. Uiteindelijk blijft dit een sport die om mensen draait," legt Newey uit. Hij trekt dan ook de vergelijking met zijn vorige werkgever: "Mijn vorige team had één van de slechtste windtunnels in de Formule 1 en werkte vanuit een onopvallend gebouwencomplex op een industrieterrein, maar wist toch iedereen goed te laten samenwerken en bouwde zo een fantastisch team op."

Optimaliseren

Newey richt zich dan ook op het opleiden en versterken van een nieuwe generatie. Die moet namelijk in staat zijn om de nieuwe faciliteiten optimaal te benutten: "We hebben veel getalenteerde mensen - al zijn er ook een paar gebieden waar we qua aantallen moeten versterken - en we moeten ervoor zorgen dat iedereen beter samenwerkt, deze middelen optimaal benut en onze capaciteiten verder ontwikkelt."

Alle ingrediënten voor succes aanwezig

Hoewel het project volgens Newey tijd zal kosten, ziet hij dat de juiste bouwstenen inmiddels zijn gelegd. "Dit is een team dat in korte tijd flink is gegroeid in aantal medewerkers. We beschikken over uitstekende faciliteiten, de mensen zijn gemotiveerd en enthousiast, en het is aan ons om alles goed te laten draaien. F1 draait om mensen: natuurlijk is er veel technologie, maar het zijn de mensen die vooruitgang boeken," aldus Newey.

