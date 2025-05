James Vowles, teambaas van Williams, vindt dat Carlos Sainz Sr. een goede president zou kunnen zijn voor de FIA.

“Ik denk dat hij een goede keuze zou zijn”, zegt Vowles. “Hij heeft een paar wereldtitels op zijn naam staan en hij heeft veel ervaring in de motorsport. Hij begrijpt alles, van formuleauto’s tot rally.” Of Sainz Sr. in de problemen zou kunnen komen doordat Sainz Jr. actief is in de F1 is onzin, zo zegt Vowles: “Ik geloof niet dat het problemen zou opleveren als hij succesvol zou zijn. Carlos heeft 40 jaar ervaring in deze sport. Wanneer je met hem praat, merk je dat hij een heel logische kijk heeft op hoe de sport in elkaar zit en hoe hij gekomen is waar hij nu is.”

Artikel gaat verder onder video

Sainz Jr. volwassen genoeg

Vowles vindt dat Sainz Sr. zijn zoon als ‘zelfstandige man’ ziet: “Wat ik heb gemerkt is dat hij zijn zoon nu als een volwassen coureur ziet en verder nergens meer in stuurt.” Ook vertelt hij: “Wat Carlos Sr. echt leuk vindt, is gewoon kijken hoe de auto’s rondrijden, en weten dat hij heeft geholpen om dit mogelijk te maken.” Vowles is niet bang voor problemen door zijn rol als vader: “Ik ben er zeker van dat we het goed kunnen scheiden als hij besluit voor de FIA te gaan. Ik denk niet dat het een probleem zal zijn.”

Veel besproken stap moet niet zo groot gemaakt worden

Sainz Sr. denkt er nog over na of hij zich officieel kandidaat stelt voor het presidentschap. Vowles zegt daarover: “Dit is waarschijnlijk niet zo’n grote stap als sommige mensen denken, maar het is aan hem of hij echt die kant op wil.” Het is dus nog even afwachten of-en-wie de nieuwe president zal worden. De toenemende kritiek op Sulayem komt hem niet ten goede, en het is dus maar de vraag hoelang de FIA dit spelletje kan spelen.

Gerelateerd