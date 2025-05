Het team van Max Verstappen, Red Bull Racing, hoopt op beterschap tijdens de Grand Prix van Imola. Het krijgt niet alleen nieuwe aanpassingen aan de auto, maar viert ook een bijzondere mijlpaal.

Red Bull Racing wist tijdens de Grand Prix van Miami geen statement af te geven naar de concurrenten. Het bleek allemaal niet overtuigend genoeg, maar wellicht komt daar in Imola verbetering in door de aankomende updates. Het team uit Milton Keynes is al hard aan het werk om de aanpassingen aan de auto te verwerken; zo werd er tijdens de race in Miami al een update naar voren gehaald, namelijk de vloer van de auto.

Bijzonder moment voor Red Bull

Het is dus te hopen dat het Britse raceteam verbetering ziet in Italië, maar het zal ook stilstaan bij een unicum: het team zal zijn 400e race rijden sinds het debuut in 2005. Het kende succesvolle jaren, waarin het zes keer het constructeurskampioenschap wist te behalen. Ook wisten acht coureurs van de renstal het wereldkampioenschap te winnen sinds het debuutjaar. Waar het dus meerdere succesjaren kende, is het nu zoekende naar een goed presterende auto. Het staat momenteel op een derde plek met slechts 105 punten voor het constructeurskampioenschap, terwijl McLaren al op 246 punten staat. Het contrast is dit seizoen wel erg groot, of is het de nieuwe realiteit?