Hoewel er hier en daar berichten opduiken over de vermeende tegenvallende competitiviteit van de Red Bull Ford-power unit, legt Ford Motorsports-topman Mark Rushbrook uit dat het er helemaal niet zo slecht uitziet voor de nieuwe krachtbron. Wel erkent de Amerikaan in gesprek met Motorsport.com dat ook hij verwacht dat Mercedes komend seizoen over de krachtigste power unit zal beschikken.

Komend seizoen beleeft Red Bull een primeur: het team zal voor het eerst in zijn geschiedenis met een eigen power unit aan de start verschijnen. Hiervoor heeft de Oostenrijkse renstal diverse knappe koppen van de concurrentie binnengehaald, maar het neemt het op tegen fabrikanten die al meer dan honderd jaar motoren produceren. Toch heeft Rushbrook vertrouwen in de competitiviteit van de nieuwe krachtbron.

Power unit ligt op schema

De power unit ligt momenteel op de testbank, en Rushbrook geeft een inkijkje: "In algemene zin liggen we op schema met onze tijdlijn voor de ICE (interne verbrandingsmotor) en de elektrische componenten. Er is natuurlijk nog wel veel werk te doen en we hebben qua betrouwbaarheid nog veel te bewijzen, maar wat betreft de samenwerking, de openheid, het vertrouwen en het bijdragen van twee kanten is tot nu toe uitstekend geweest. Het is alles wat we hadden gehoopt en eigenlijk nog meer dan gedacht."

Ford doet meer dan er in eerste instantie was afgesproken

Ford zou zich initieel alleen op de elektrische kant van de power unit focussen, maar het takenpakket is inmiddels uitgebreid. Zo produceert de Amerikaanse autogigant allerlei onderdelen die uit de 3D-printer komen. "We maken letterlijk elke dag dingen die uit Dearborn komen, verscheept worden en in het lab in Milton Keynes worden getest. We maken letterlijk elke dag dingen die uit Dearborn komen, verscheept worden en in het lab in Milton Keynes worden getest." Wel benadrukt Rushbrook dat het allemaal gebaseerd is op programma's die het merk al in de andere klassen heeft uitgevoerd.

Betrouwbaarheid op orde krijgen

Net als elke andere motorfabrikant richt Ford zich op de maximale prestaties, zonder daarbij de betrouwbaarheid te verliezen. Hoe de Red Bull Ford-power unit er nu voor staat ten opzichte van de concurrentie, dat is ook voor Rushbrook nog een groot vraagteken."Totdat iedereen op dezelfde testbank en in dezelfde omstandigheden test, kun je het niet weten. Er zijn alleen geruchten over wie waar staat, wie voor ligt en wie achter ligt. Maar het eerlijke antwoord luidt: nee, niemand weet het."

Mercedes vol vertrouwen

Wel is Rushbrook het met teambaas Christian Horner eens dat Mercedes vol vertrouwen is. "Als je de regels analyseert, dan maak je een inschatting wat op basis van die regels haalbaar is. Wij hebben gezegd: 'We denken dat dit haalbaar is en willen daar op een bepaalde manier komen.' Dat is het pad dat we volgen. Maar we weten niet wat Mercedes en Ferrari mogelijk achten. Die inschatting kan hoger of lager dan die van ons zijn. Iedereen kan zeggen op schema te liggen, maar je kunt op schema liggen naar verschillende getallen."

