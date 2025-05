De teambaas van Mercedes, Toto Wolff, heeft zich uitgesproken over de huidige leider in het coureurskampioenschap: McLaren. Hij spreekt de geruchten tegen dat het Britse team een 'illegale' auto zou hebben.

Momenteel is het McLaren dat oppermachtig is. Het team is oppermachtig in de strijd om het constructeurskampioenschap: het gat met nummer twee, Mercedes, is maar liefst 105 punten. Tijdens de Grand Prix van Miami zagen racefans hoe groot het tijdsverschil was tussen de WK-leider en de concurrenten Mercedes en Red Bull Racing. Ook beide coureurs van het team van McLaren lijken niet te verslaan: zowel Oscar Piastri (1) als Lando Norris (2) voeren momenteel de lijst aan.

Grote complimenten voor concurrent

Wolff heeft grote complimenten in huis voor de Britse renstal: "Ik denk dat het team rond Zak [Brown, red.], Andrea [Stella, red.] en Rob Marshall goede mensen zijn met integriteit. In het verleden zeiden we vaak: 'Laten we eens kijken of er iets op het randje is'. Maar ik twijfel er niet aan dat deze mensen [van McLaren, red.] zich aan de regels houden", zo laat de teambaas weten tegenover de media.

Geen sprake van illegale auto

Wolff: "De ontwikkeling van deze auto is echt goed. Ze begrijpen hoe ze met de banden moeten omgaan, veel beter dan wie dan ook, en naar mijn mening is dat volledig legitiem." Hiermee spreekt de Oostenrijkse teambaas dus alle geruchten tegen dat McLaren een 'illegale' auto zou hebben. Wolff is realistisch en lijkt aan te geven dat de McLarens legaal de állersnelste zijn.

