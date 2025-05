Oud-wereldkampioen Damon Hill doet een opvallende uitspraak over Lando Norris. De Brit adviseert zijn landgenoot om niet meer de 'nice guy' uit te hangen.

Bij Norris schieten de emoties de laatste weken alle kanten op. Van positiviteit tot tegenslagen, maar wel áltijd oprecht. Zo gaf hij eerder in een interview openheid over zijn mentale problemen, maar wist hij deze tegenslagen ook om te zetten in optimisme. Momenteel staat hij op de tweede plek in de strijd om het wereldkampioenschap. Met 115 punten is hij in concurrentie met zijn teamgenoot, Oscar Piastri, die momenteel op de eerste plek staat met maar liefst 131 punten. Analist Hill laat in de BBC-podcast ‘Chequered Flag F1’ weten wat Norris moet veranderen om mee te doen voor het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Lando Norris te aardig?

“Ik denk dat er iets is, er moet een kwartje vallen bij hem”, zei Hill. “Ik krijg het idee bij hem, als je bijvoorbeeld terugdenkt aan Oostenrijk, was het vorig jaar? Toen hij het duel aanging met Max... Hij plaatste zichzelf in kwetsbare posities en kwam daar slechter uit. Hij zegt dingen als: 'Ik wil nog steeds winnen, ik wil nog steeds een aardige jongen zijn.' Maar het gaat niet om aardig zijn, het gaat om effectief zijn." Hiermee lijkt de wereldkampioen van 1996 kritiek te uiten op Norris.

Geen tijd te verliezen voor WK

“Je moet veel slimmer zijn in hoe je omgaat met iemand als Max. Hij gaat het niet zomaar weggeven. Hij heeft nu ook Oscar naast zich en Oscar is iets... Zijn racetechniek lijkt iets effectiever tegen iemand als Max.” Voor Hill is het duidelijk waar het dus fout gaat bij Norris: niet de nice guy uithangen, maar harder worden in het racen. Het gevecht om de titelrace wordt met de week intenser, dus veel tijd om te verliezen is er absoluut niet.

Gerelateerd