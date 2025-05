Lewis Hamilton heeft natuurlijk veel met mode en dat heeft de zevenvoudig wereldkampioen de laatste jaren ook in de Formule 1 laten zien. De Britse rijder vloog vlak na de race in Miami voor een gigantisch mode-evenement en verscheen op onderstaande manier op de rode loper.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Ferrari-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Hamilton op rode loper

Vlak na de race in Miami vloog de Brit door richting New York City om daar op het wereldberoemde Met Gala te verschijnen, dat ook wel als de Super Bowl van de mode wordt gezien. Het is een bijeenkomst van allerlei beroemdheden en stijliconen die daar op de rode loper verschijnen in bijzondere kleding. Hamilton, dit jaar medevoorzitter van het evenement, was dus ook aanwezig en stal de show met onderstaande outfit.

Met Gala Co-Chair Lewis Hamilton looking iconic in NYC ⭐ pic.twitter.com/s3L1SGfphm — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 5, 2025

