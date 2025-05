De stewards van de Formule 1 hebben nog een druk avondje voor de boeg. Na de Grand Prix van Miami moeten namelijk drie coureurs zich melden. Yuki Tsunoda hoeft geen bezoekje meer te brengen aan de stewards, maar werd al wel tijdens de race bestraft door de FIA.

Tsunoda maakte een kleurloze wedstrijd mee in Florida. Hij begon als tiende en kwam uiteindelijk ook als tiende aan de finish om zo één puntje in de wacht te slepen voor Red Bull Racing. De enige keer dat we hem eigenlijk in beeld zagen, was toen hij te hard de pitstraat in reed. Hij ging 5,6 kilometer per uur te hard en dat is in overtreding van artikel 34.7 van het sportief reglement. Het resultaat was een tijdstraf van 5 seconden. Omdat hij 5.168 seconden voor Isack Hadjar over de streep kwam, kon hij dus nog nét P10 behouden.

Gele vlaggen

Wie wel naar de stewards zijn gefloten, zijn Carlos Sainz en Pierre Gasly. De eerstgenoemde verloor twee posities aan de Ferrari's halverwege de race. Hij probeerde nog een divebomb voor elkaar te krijgen bij Lewis Hamilton in de laatste bocht van de laatste ronde. Hij maakte daarbij contact, maar bleef na een onderzoek hier onbestraft voor. Hij werd uiteindelijk negende.

Echter, dat is niet het enige incident waarvoor Sainz wordt onderzocht. De Williams-coureur zou mogelijk ook te hard hebben gereden onder gele vlaggen voor de stilgevallen Gabriel Bortoleto. Dat is een ernstig vergrijp en de stewards kunnen daar een flinke straf voor uitdelen. Dat kan de puntenstand na Miami nog veranderen.

Pierre Gasly wordt eveneens onderzocht voor het niet genoeg afremmen voor de gele vlaggen op hetzelfde moment. De Fransman startte vanuit de pitstraat, omdat Alpine aan de auto had gesleuteld in parc fermé, en finishte uiteindelijk als dertiende.

