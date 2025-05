Carlos Sainz heeft zijn verwachtingen uitgesproken over de uitdagingen die Lewis Hamilton ondervindt bij Ferrari. In gesprek met de media in Miami liet de Spanjaard optekenen niet verrast te zijn door de problemen van de zevenvoudig wereldkampioen, die moeite heeft met wennen aan de SF-25, na zijn indrukwekkende overstap van Mercedes. Volgens Sainz kost het zeker zes maanden voordat een coureur volledig gewend is aan een ander team.

De Brit, die jarenlang voor Mercedes uitkwam, heeft het niet onder stoelen of banken gestoken dat hij zich nog niet thuis voelt in de Ferrari van 2025, en ziet ook nog niet direct een oplossing voor zijn problemen. Ondanks een indrukwekkende overwinning in de Sprint in China, verloopt zijn seizoen vooralsnog teleurstellend. Sainz herkent de problemen, in het bijzonder zijn overstap van Maranello naar Williams, waar hij het in eerste instantie moeilijk had naast Alex Albon. De Spanjaard moest zijn rijstijl aanpassen om het maximale uit de Williams te kunnen halen.

Geen geheimen in de sport

"Ik ben helemaal niet verrast, denk ik. Voor mij verwachtte ik het voor mezelf en ik verwachtte het bij hem, want in deze sport zijn er geen geheimen. Wanneer je het opneemt tegen twee teamgenoten zoals wij, zoals Alex en Charles, kennen zij het team door en door."

Het gaat tijd kosten

"Dus, wanneer je naar een nieuw team gaat en er wordt veel van je verwacht, door jezelf en door iedereen om je heen, om op dat niveau te zijn, weet je dat het tijd gaat kosten. Maar voor sommige coureurs kan het langer of korter duren. Lewis had een geweldig weekend in China, daarna leek hij wat meer moeite te hebben, maar het gaat tijd kosten.`