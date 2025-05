Oscar Piastri heeft de Grand Prix van Miami op zijn naam weten te zetten. De Australiër finishte voor teamgenoot Lando Norris, waarmee McLaren een één-twee veiligstelde in Florida. Max Verstappen kon het tempo van de oranje bolides niet volgen en finishte uiteindelijk als vierde.

Verstappen begon op het Miami International Autodrome vanaf pole position, maar moest bij de start zijn ellebogen uitsteken om deze positie ook te behouden. Norris probeerde hem direct aan te vallen nadat Verstappen zich kort verremde in de eerste bocht. Verstappen maakte zich echter breed bij de daaropvolgende bocht, waardoor Norris buiten de baan ging. De Brit verloor hierdoor kostbare plekken en zakte terug naar plek zes. Ook een ongelukkig was er voor Lawson en Doohan, die elkaar raakten. De Alpine liep schade op en moest zijn auto stilzetten. Het resulteerde in een korte VSC, waarna de race werd hervat met Verstappen op kop, gevolgd door Antonelli, Piastri en Russell.

Dreiging van regen in Miami, Piastri steekt Verstappen voorbij

Kort na de hervatting kregen de coureurs over de boordradio's te horen dat er regen in de lucht hing. Op dat moment ging Piastri aan Antonelli voorbij, nam de tweede plek over en vond al snel ook de aansluiting bij leider Verstappen. Terwijl de McLaren de aanval zocht bij de Red Bull, begon het langzaam hemelwater te druppelen in Miami. Piastri bleef het proberen bij Verstappen en uiteindelijk slaagde de Australiër na talloze pogingen in zijn missie en was hij de nieuwe leider van de wedstrijd. Verstappen moest vervolgens opnieuw in zijn spiegels kijken, want Norris kwam ook met rasse schreden dichterbij.

Verstappen verliest snelheid, McLaren neemt voortouw

Verstappen had problemen met zijn remmen en uitte zijn onvrede op de boordradio. Hij kon dan ook niet voluit verdedigen tegen Norris en verloor zijn tweede stek aan de McLaren. Vervolgens trokken de oranje bolides weg bij de rest van het veld, terwijl Ferrari worstelde in de middenmoot. De twee Williams-auto's zaten er prima bij met een zesde en zevende stek, zo halverwege de race. Verstappen maakte van de toppers zijn eerste pitstop en kwam daardoor in de subtop weer terug op de baan. De regen zette op dat moment nog niet echt door, maar her en der vielen er wel wat druppels.

Virtual Safety Car na uitvalbeurten Bearman en Bortoleto

Vervolgens viel Bearman stil nadat zijn motor het begaf en werd er een VSC op de baan geroepen. Dit gaf McLaren de mogelijkheid om een dubbele pitstop te maken en minder tijd te verliezen. Kort daarna viel ook Bortoleto stil en volgde er opnieuw een Virtual Safety Car. De beide Ferrari's namen vervolgens Sainz te grazen en schoven op naar plek zeven (Leclerc) en acht (Hamilton). Laatstgenoemde leek echter de snellere van de twee en vroeg op de boordradio om toestemming om zijn teamgenoot in te halen. Deze toestemming kreeg hij pas laat, maar veel richtte het niet uit en dus wisselde beide heren in de slotfase van de Grand Prix weer terug.

Piastri wint en McLaren doet goede zaken, Verstappen P4

Aan het einde van de wedstrijd gebeurde er maar weinig meer. De coureurs moesten immers ook aan hun brandstoflevels denken. Uiteindelijk kwam Piastri met een voorsprong van zo'n vier seconden als winnaar over de streep in Miami. McLaren-teamgenoot Norris volgde op plek twee. De derde en tevens laatste podiumplek was er voor Russell. Verstappen finishte als vierde, gevolgd door Albon, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Sainz en Tsunoda, die gezamenlijk de top tien compleet maakten. De Grand Prix van Miami kende vier uitvallers.

OSCAR PIASTRI WINS THE MIAMI GRAND PRIX!! 👏🏆



It's a McLaren 1-2 and Piastri's third consecutive win!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/99NFPco8VM — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

