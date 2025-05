De FIA heeft een document rondgestuurd naar de Formule 1-teams, waarin de procedure wordt uitgelegd als het gevaar op blikseminslag te groot wordt tijdens de Grand Prix van Miami.

Het weerbericht voor de Grand Prix van Miami voorspelt een boel chaos. Als de race om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat - 16:00 uur lokale tijd - is er maar liefst 80 procent kans op neerslag en onweersbuien. Zojuist is de race van de F1 Academy al afgelast vanwege het extreme weer, en om verdere vertraging van het Formule 1-programma te voorkomen. De FIA heeft zojuist een document naar de teams gestuurd waarin de procedure wordt uitgelegd voor wanneer de race wordt stilgelegd vanwege gevaar voor blikseminslag.

Kans op blikseminslag

"In overeenstemming met de lokale openbare veiligheidsnormen bestaat de mogelijkheid dat de race wordt onderbroken vanwege het risico op blikseminslag in of rond het circuit, om al het personeel in staat te stellen zich op een geschikte locatie te “schuilen op de plaats” (shelter in place). In een dergelijk geval, en met het oog op een veilig en ordelijk verloop van het evenement, zullen de volgende procedures van kracht zijn:", waarna de teams worden geïnstrueerd over het verdere verloop.

