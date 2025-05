Waar het ene team hun successen wist te behalen, eindigde de kwalificatie voor Ferrari in een nachtmerrie. De Italiaanse renstal heeft met Lewis Hamilton, P12, en Charles Leclerc, P8, een zeer matige sessie beleefd.

Leclerc had na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami al snel pijnlijke conclusies getrokken: de auto is te sloom voor hetgeen wat de coureurs willen presteren. "Om eerlijk te zijn, wat nog frustrerender is, is dat ik dit weekend het gevoel had dat we het maximale uit de auto haalden. Het is alleen zo dat het potentieel van de auto er gewoon niet is." Hiermee lijkt de Monegask een uiterst pijnlijke conclusie te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Pijnlijke conclusies storen Hamilton

Zijn 40-jarige collega, Hamilton, laat zich ook uit over de huidige situatie bij Ferrari: “We blijven het proberen, we zitten pas zes races ver, maar we hebben het echt zwaar'', vertelde de zevenvoudig wereldkampioen aan Sky Sports F1. “We doen ons uiterste best om geen grote afstelwijzigingen te doen, maar wat we ook proberen, het is elke keer zo onvoorspelbaar als we de baan op gaan.”

Zeer moeizaam weekend

Vervolgens speelt de Britse coureur open kaart en vertelt waar de problemen liggen: “We hebben problemen met de remmen, we hebben problemen met instabiliteit waar we moeite mee hebben. We zijn gewoon over het algemeen niet snel genoeg – zelfs Q3 halen is momenteel lastig voor ons. En als je eenmaal op achterstand staat, is het moeilijk om nog punten te pakken.” Het lijkt af te stevenen op een zéér moeizaam weekend voor de coureurs van Ferrari.

Gerelateerd