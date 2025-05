Waar het voor Max Verstappen dé perfecte kwalificatiesessie was voor de Grand Prix van Miami, is het voor de directe concurrent van hem hooguit een teleurstellende dag: Oscar Piastri.

Waar het tijdens de sprintrace erop leek dat Verstappen snelheid miste, gaf hij een onverslaanbare indruk tijdens de kwalificatie door poleposition te halen. Daarentegen moest de huidige leider in het wereldkampioenschap genoegen nemen met P4. De voorsprong die de Australiër heeft in het WK is zeer nihil met maar 9 punten verschil met zijn teamgenoot. Hierdoor kan hij dus zijn leiding verliezen aan Lando Norris, die vanaf P2 mag laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Terugblik op teleurstellende dag

De Australische coureur van McLaren blikt terug op een teleurstellende sprintrace en kwalificatie: "Het was een beetje een frustrerende dag, maar er zijn ook positieve punten als we naar de racedag van morgen kijken. Vanmorgen heb ik alles gedaan om de Sprint te winnen, maar helaas gooide de timing van de Safety Car roet in het eten", aldus de 24-jarige coureur. "Toch heeft het team goed werk geleverd in lastige omstandigheden, en P2 in de Sprint is alsnog een mooi resultaat", besluit hij.

Positief voor morgen

Daarna kijkt hij terug op de kwalificatie: "Helaas raakte ik vanmiddag net op het verkeerde moment uit mijn ritme, waardoor ik in Q3 geen goede ronde kon neerzetten. Dat is jammer, want mijn snelheid in Q2 was sterk en liet zien dat er meer in had gezeten." Toch kijkt hij uit naar de race: "Morgen is weer een nieuwe dag en de snelheid van de auto is goed, dus we gaan proberen die posities in de race goed te maken."

