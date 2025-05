Andrea Kimi Antonelli maakte op vrijdag al indruk met zijn pole position voor de Sprint, maar op zaterdag werd hij ook nog eens keurig derde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami achter Max Verstappen en Lando Norris.

Na de race besprak Antonelli zijn kwalificatie in Miami. "Dit weekend verloopt tot nu toe goed. Het was vanochtend [tijdens de Sprint] een beetje teleurstellend, maar het was goed om op deze manier terug te komen. Ik had het een beetje moeilijk tijdens de kwalificatie, ik had niet zo'n zuivere run als gisteren. Maar die laatste ronde was best goed. Ik was een beetje te gretig in de eerste bocht, maar de rest van de ronde was best goed, dus ik ben er blij mee."

Antonelli over GP Miami

Antonelli begint dus zondag vanaf P3 aan de Grand Prix van Miami, nadat hij vanaf P1 begon aan de Sprint. De Italiaan maakt zijn beste weekend van het seizoen mee en hoopt deze lijn zondag door te trekken. "De gaten zijn erg klein en als je maar een paar honderdsten kunt winnen, kun je zeker veel plaatsen goedmaken. Het gaat er echt om dat je alles samenvoegt en tot nu toe lukt dat dit weekend. Hopelijk kunnen we morgen een goede race rijden."

