Max Verstappen heeft in zijn eerste weekend als vader meteen de pole position weten te pakken in Miami. De viervoudig wereldkampioen snapt niet waar het vandaan komt dat coureurs na het krijgen van hun eerste kind langzamer zouden worden in de auto.

We hebben er natuurlijk lange tijd op moeten wachten tot het eerste kindje van Verstappen geboren zou worden, maar eindelijk is het zover. Op vrijdag maakte Verstappen samen met Piquet middels hun socials bekend dat de bevalling heeft plaatsgevonden, waardoor Jos Verstappen dus opa is geworden en Verstappen zelf zijn eerste kindje op de wereld heeft gezet. Prachtig nieuws dus voor de viervoudig wereldkampioen en zijn Braziliaanse vriendin.

Artikel gaat verder onder video

Pole Verstappen

Op zaterdag was het echter weer gewoon tijd voor Verstappen zijn werk en stapte hij achter het stuur van zijn RB21 om te jagen op de pole position in Miami. Veel rekening werd er misschien niet gehouden met de viervoudig wereldkampioen, maar hij liet maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is met een fenomenale pole position. Erg knap, zeker als je bedenkt dat veel mensen de afgelopen maanden hebben gezegd dat coureurs die vader worden wat langzamer worden op het circuit.

Verstappen oneens

Verstappen zelf, die kan maar weinig met die stelling. Op de persconferentie na afloop van zijn pole position krijgt Verstappen dat nog eens voorgeschoteld en de Limburger kan daar weinig mee: "Ik luister niet naar dit soort onnozele dingen. Ik doe gewoon mijn ding. Volgens mij zijn er genoeg coureurs in het verleden geweest die wereldkampioen zijn geworden nadat ze kinderen hebben gekregen. Ik weet niet eens waar dat vandaan komt. "

Gerelateerd